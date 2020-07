Abrirán más autocines a pesar de quejas por boletería

Luego de que muchos usuarios de las redes sociales se quejaran de los precios de estreno de Cinex Auto, que marca el regreso de los autocines a Caracas, José Galarraga, gerente general del circuito, dijo en un live de Instagram que “escucharon las inquietudes de la gente y hemos decidido hacer unas promociones con respecto al precio”.

Dijo que el precio de 45 dólares, en el hotel Tamanaco, se tomó “por el círculo familiar o amigos que comparten siempre en el mismo entorno. El costo es 9 dólares por cada persona, con un grupo de cinco por vehículo. Es como reunirse en casa a ver una película”.

La misma lógica la utilizaron para el que funcionará en la zona rental de la Universidad Metropolitana, donde el costo unitario es de 7 dólares “porque la capacidad es mayor (120 carros) y alcanza los 35 dólares por grupo en vehículo.

Asimismo, señaló que cuando inauguren en Los Próceres, el costo será de 4 dólares por persona (20 dólares por carro) “porque el espacio permite acomodar más vehículos”, explicó.

Ratificó que este viernes comenzará la experiencia, con los combos y chucherías incluidos en el precio de la entrada, en las dos primeras locaciones.

Asimismo, dijo que han preparado promociones para los días venideros: el lunes popular, que costará 4,5 dólares en el Tamanaco y 3,5 dólares, en la Unimet y cuando inicie Los Próceres, 2 dólares.

Habrá también el martes de estudiantes, con un descuento de 25%; miércoles con los cinexclusivos, con descuento de 50% y jueves de enamorados, con descuento de 25%.

Indicó que aún no hay una fecha para inaugurar en Los Próceres “pero estamos trabajando para hacerlo pronto porque va a tener mejores precios”.

Asimismo, señaló que están haciendo los estudios para iniciar experiencias similares. Abrirán en La Guaira, Guatire, Valencia, Maracay, Maracaibo. “Estamos con los análisis correspondientes, por lo que le pedimos a quienes tengan terrenos que puedan servir para un Cinex Auto que se reúnan con nosotros”.

En La Carlota, aseguró, también presentaron un proyecto que podría acomodar hasta 200 vehículos por función.

En el directo, Galarraga no respondió preguntas de los usuarios que estaban conectados ni tampoco se refirió a la investigación que el martes abrió el Ministerio Público contra la empresa por el precio estipulado de las entradas.

Siguen las quejas. Mientras Galarraga hacía su explicación, la mayoría de los 1.067 usuarios conectados continuaban con sus reclamos por lo que consideraban los altos costos en el precio de las entradas. “No es justo que dos personas paguen 45 dólares para ver una película. El precio debería ser individual”, escribió una usuaria. “Toda la explicación suena bien, pero sigue siendo igual de caro el precio”, escribió otro.

“Traté de registrarme en la página, pero el sistema no me dejó. Así menos”, se quejó un internauta pero no recibió respuesta. En la red Twitter seguían los reclamos.