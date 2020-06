Artistas exigieron a Hollywood invertir en contenido antirracista

Unos 300 artistas afroamericanos firmaron este miércoles un documento para exigir a Hollywood que no «glorifique» a la Policía e invierta en contenido antirracista., informó el portal teleSUR.

El grupo conformado por directivos y artistas como Michael B. Jordan, Danai Gurira, Idris Elba y Viola Davis, tomando en cuenta las denuncias y protestas contra el racismo y la violencia aplicada a los ciudadanos de color en el país norteño, solicitaron dejar de «criminalizar a los negros».

La carta dirigida a «los aliados de Hollywood», como expresa el documento, fue escrita por los intérpretes Kendrick Sampson y Tessa Thompson con el apoyo de varios integrantes del movimiento contra el racismo Black Lives Matter.

Members of the Black community in Hollywood are standing together w/ @Mvmnt4BlkLives @Blklivesmatter & a coalition of community-based orgs to present a letter and list of demands calling on Hollywood to commit to inclusion & institutional support#Hollywood4BlackLives#BLDPWR pic.twitter.com/F15lPeACCu— BLD PWR (@WeBldPwr) June 23, 2020