Beyoncé resalta herencia africana en álbum basado en El rey León

La cantante estadounidense Beyoncé destacó este viernes la herencia africana al presentar su nuevo álbum visual Black is King, basado en la banda sonora de El rey León, refiere Prensa Latina en su portal web.

El pasado año, la artista colaboró con la película de acción real del clásico en el cual prestó su voz al personaje de Nala, pero dicho trabajo la inspiró a ahondar en la búsqueda de raíces y la identidad propia.

Con una impactante estética africana, la bailarina, actriz, compositora, productora discográfica, modelo, diseñadora de modas y empresaria, corroboró la intención de homenajear a la cultura negra con el actual proyecto, de hecho, el disco habla de los viajes de muchas familias negras a lo largo del tiempo.

La producción se grabó durante un año en locaciones de Nueva York, Los Ángeles, Suráfrica, África occidental, Londres y Bélgica y exhibe a participantes de renombre como la modelo Naomi Campbell, la actriz Lupita Nyong´o, los cantantes y compositores Kelly Rowland, Pharrell Williams y JAY-Z, entre varios.

Black is King incluye videos completos de las canciones Already, Brown skin girl, Mood 4 Eva y My power.

La popular vocalista es la mujer con más candidaturas en la historia de los premios Grammy, otorgados por la Academia de la Grabación de su país, y atesora más de una veintena de esos galardones.

Dentro y fuera de Estados Unidos, los críticos aclaman a Beyoncé como una de las mejores artistas de la música popular contemporánea.