Black Eyed Peas y Maluma se unen

En la actualidad es cada vez más común ver colaboraciones interculturales en la música. Sin embargo, este último año la agrupación que más ha marcado la pauta en este sentido es Black Eyed Peas.

Publicidad

Ritmo junto a JBalvin y Will Smith, MamacitaFt. Ozuna y J Rey Soul, y No mañana con El Alfa, fueron los primeros temas que la legendaria agrupación, conformada por Will.i.am, Apl.de.apy Taboo, mostraron a sus seguidores. Ahora lanzan Feel The Beat a dúo con uno de los artistas latinos más cotizados del momento: Maluma, logrando así unir los talentos de dos grandes figuras de la música a escala mundial.

Feel The Beat, completamente urbano, viene acompañado con su vídeo oficial, dirigido por Ben Mor, producido por el mismo Will.I.Am, co-producido por Johnny Goldstein & Mucky y grabado entre Los Ángeles y Colombia.

En Venezuela y Colombia la estrategia de marketing está a cargo de Kito Sunshine, quien ha tenido a su cargo el lanzamiento de Despacito de Luis Fonsi Ft. Daddy Yankee; Mi Gente de JBalvin, Mayores de BeckyG ft. Natti Natasha; y más recientemente Mamacita de Black Eyed Peas Ft. Ozuna y J Rey Soul.

Feel The Beat forma parte del disco Traslation de la conocida agrupación americana, mismo que está cargado de grandes duetos con artistas latinos de la talla de Shakira (Girl Like Me), Becky G (Duro Hard) y Tigay Nicky Jam (Vida Loca).

Todo con la firme convicción de mezclar el estilo característico de la banda Black Eyed Peas con los sonidos urbanos de estos importantes talentos latinos.