Conozca los nominados a los premios Emmy 2020

He aquí los nominados a las principales categorías de los 72° premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se entregarán el 20 de septiembre en una ceremonia virtual a causa de la pandemia del nuevo coronavirus

“Watchmen”, envuelta en la mitología de superhéroes y basada en el racismo del mundo real, encabezó el martes la lista de nominados a los premios Emmy con 26 candidaturas.

La serie de HBO, que capturó la profunda inquietud en los Estados Unidos durante los choques raciales y políticos en medio de la pandemia, fue postulada a mejor serie limitada y recibió menciones para miembros de su elenco que incluyen a Regina King y Jeremy Irons.

El sólido desempeño de “Ozark” de Netflix ayudó al servicio de streaming a lograr un récord de 160 nominaciones, superando a la perenne líder HBO, que recibió 107.

El servicio debutante Apple TV+ despertó atención en su primera temporada con la nominación de Jennifer Aniston a mejor actriz en una serie de drama por “The Morning Show”. Otra novata del streaming, Disney+, figuró con su derivada de Star Wars “The Mandalorian”, que consiguió 15 menciones, incluyendo a mejor serie de drama.

La comedia de Amazon “The Marvelous Mrs. Maisel” fue la segunda con mayor número de nominaciones, 20, seguida de “Ozark”, con 18.

“The Good Place”, que también llegó a su fin, fue nominada a mejor serie de comedia y mejor actor de comedia, para Ted Danson.

La despedida fue menos afectuosa para otros programas que llegaron a su fin, como “Modern Family”, “Homeland” y “Silicon Valley”.

Pero el difunto Fred Willard recibió una mención por su aparición como invitado en “Modern Family”. También recibió una candidatura póstuma la directora Lynn Shelton, por la serie limitada “Little Fires Everywhere”.

Las ocho candidaturas para “Unorthodox”, una serie limitada sobre una judía ortodoxa insatisfecha, podría reflejar que el tiempo en casa por la cuarentena llevó a los votantes del Emmy a ver series que de otro modo habrían pasado por alto, dijo Daniel Fienberg, el principal crítico de TV para The Hollywood Reporter.

Un fenómeno de la cultura pop muy diferente también se habría beneficiado.

“Una serie como ‘Tiger King’, por ejemplo, que recibió un puñado de nominaciones, en realidad no es tan maravillosa, pero era absolutamente la comida chatarra que la gente ansiaba al principio la cuarentena”, dijo Feinberg.

Junto a Jones presentaron a los nominados Laverne Cox (“Orange is the New Black”), Josh Gad (“Frozen”) y Tatiana Maslany (“Orphan Black”).

Entre los homenajeados por papeles que chocaron con sucesos de actualidad, Brad Pitt fue nominado por su papel como invitado en “Saturday Night Live”, donde interpretó al doctor Anthony Fauci.

Mejor serie dramática

«Better Call Saul»

«The Crown»

«The Handmaid’s Tale»

«Killing Eve»

«The Mandalorian»

«Ozark»

«Stranger Things»

«Succession»

Mejor comedia

«Curb Your Enthusiasm»

«Dead to Me»

«The Good Place»

«Insecure»

«The Kominsky Method»

«The Marvelous Mrs Maisel»

«Schitt’s Creek»

«What We Do In the Shadows»

Mejor actor dramático

Jason Bateman, «Ozark»

Sterling K. Brown, «This Is Us»

Steve Carell, «The Morning Show»

Brian Cox, «Succession»

Billy Porter, «Pose»

Jeremy Strong, «Succession»

Mejor actriz dramática

Jennifer Aniston, «The Morning Show»

Olivia Colman, «The Crown»

Jodie Comer, «Killing Eve»

Laura Linney, «Ozark»

Sandra Oh, «Killing Eve»

Zendaya, «Euphoria»

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson, «black-ish»

Don Cheadle, «Black Monday»

Ted Danson, «The Good Place»

Michael Douglas, «The Kominsky Method»

Eugene Levy, «Schitt’s Creek»

Ramy Youssef, «Ramy»

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate, «Dead to Me»

Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Linda Cardellini, «Dead to Me»

Catherine O’Hara, «Schitt’s Creek»

Issa Rae, «Insecure»

Tracee Ellis Ross, «black-ish»

Mejor actor secundario de serie dramática

Nicholas Braun, «Succession»

Billy Crudup, «The Morning Show»

Kieran Culkin, «Succession»

Mark Duplass, «The Morning Show»

Giancarlo Esposito, «Better Call Saul»

Matthew Macfadyen, «Succession»

Bradley Whitford, «The Handmaid’s Tale: la servante écarlate»

Jeffrey Wright, «Westworld»

Mejor actriz secundaria de serie dramática

Helena Bonham Carter, «The Crown»

Laura Dern, «Big Little Lies»

Julia Garner, «Ozark»

Thandie Newton, «Westworld»

Fiona Shaw, «Killing Eve»

Sarah Snook, «Succession»

Meryl Streep, «Big Little Lies»

Samira Wiley, «The Handmaid’s Tale: la servante écarlate»

Mejor actor secundario de comedia

Mahershala Ali, «Ramy»

Alan Arkin, «La Méthode Kominsky»

Andre Braugher, «Brooklyn Nine-Nine»

Sterling K. Brown, «La Fabuleuse Mme Maisel»

William Jackson Harper, «The Good Place»

Daniel Levy, «Schitt’s Creek»

Tony Shalhoub, «La Fabuleuse Mme Maisel»

Kenan Thompson, «Saturday Night Live»

Mejor actriz secundaria de comedia

Alex Borstein, «La Fabuleuse Mme Maisel»

D’Arcy Carden, «The Good Place»

Betty Gilpin, «GLOW»

Marin Hinkle, «La Fabuleuse Mme Maisel»

Kate McKinnon, «Saturday Night Live»

Annie Murphy, «Schitt’s Creek»

Yvonne Orji, «Insecure»

Cecily Strong, «Saturday Night Live»

Mejor miniserie

«Little Fires Everywhere»

«Mrs America»

«Unbelievable»

«Unorthodox»

«Watchmen»

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Jeremy Irons, «Watchmen»

Hugh Jackman, «Bad Education»

Paul Mescal, «Normal People»

Jeremy Pope, «Hollywood»

Mark Ruffalo, «I Know This Much Is True»

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Cate Blanchett, «Mrs America»

Shira Haas, «Unorthodox»

Regina King, «Watchmen»

Octavia Spencer, «Self Made»

Kerry Washington, «Little Fires Everywhere»

Programas con más nominaciones

«Watchmen» – 26

«The Marvelous Mrs. Maisel» – 20

«Ozark» – 18

«Succession» – 18

«The Mandalorian» – 15

«Schitt’s Creek» – 15

«Saturday Night Live» – 15

«The Crown» – 13

Plataformas con más nominaciones

Netflix: 160

HBO: 107

NBC: 47

ABC: 36

FX: 33