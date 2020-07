Daniel Alvarado despedido entre cantos y aplausos

“¡Viva Daniel!” “¡Grande!” se oía en el amplio espacio del ala nueva del Cementerio del Este cuando, de la única capilla que estaba ocupada ayer, salía el féretro con el cuerpo de Daniel Alvarado.

Las autoridades determinaron que un infarto fue el causante de la muerte y caída del intérprete de El negrito fullero, según lo comentó Carmen Julia Álvarez quien, desde temprano, recibió a los primeros amigos y colegas que se acercaron hasta la capilla del Cementerio del Este para dar el pésame.

Amanda Gutiérrez fue de las primeras en llegar para expresar su afecto “por un hombre tan noble como lo fue él”.

Su hijo Carlos Daniel recibió las primeras condolencias hasta que pasada la 1 pm llegó Daniela. Cerraron la capilla para que parientes y amigos cercanos le rindieran homenaje.

Desde afuera se oían aplausos. Para esa hora también se habían dado cita tanto artistas como políticos: rostros como los de Jorge Reyes, Henry Galué, Milena Santander, Aroldo Betancourt, Patricia Schwarzgrubber, José Manuel Suárez, Carlos Azpúrua, Héctor Manrique, Luis Olavarrieta y los dirigentes Luis Tellería, Calixto Ortega y Henryck Rangel, entre otros, quienes cuidaron las medidas sanitarias utilizando tapabocas.

Betancourt fue uno de los que estaba más emocionado durante todo el funeral. El actor dijo que había perdido la cuenta de todo el trabajo que hicieron juntos. “Más que colegas éramos hermanos. Siento mucho su partida porque se ha ido un hombre grande. No solo para el gremio sino para todo el país”, dijo.

Hace poco Alvarado le había presentado a Henry Galué un proyecto para volver a la televisión. “Estuvimos hablando largo rato y estaba muy entusiasmado. Me sorprendí mucho cuando me dieron la noticia porque él tenía muchas ganas de volver a trabajar. Solo faltaba que después de la cuarentena nos sentáramos a conversar sobre esos planes”.

Milena Santander lo recordó como uno “de mis tres esposos: Roberto Lamarca, Yanis Chimaras y él. Y los tres ya se me fueron. A Daniel lo vamos a recordar como un héroe, un gran actor, amigo. Me parece extraño y es duro ver a su familia y a sus niños que están en Canadá y no lo podrán ver sino con el corazón y el sentimiento”.

En tanto que para el dirigente político Luis Tellería, el cantante fue “un gran zuliano, venezolano y amigo. Nos conocimos en los 80, en la Universidad del Zulia. Nuestra amistad se fue fortaleciendo. Fue un hombre que quiso mucho a Venezuela. Murió con el fragor de desearle lo mejor al país”.

A las 4:10 pm comenzaron a sacar el féretro de la capilla mientras los presentes cantaban El negrito fullero y El pastorcillo. Luego de cada interpretación aplaudían fuerte.

La escena se repitió hasta que el ataúd entró al vehículo que lo llevó al crematorio. Cerraron la puerta de la camioneta y, lento, comenzó el camino a las alturas del camposanto.