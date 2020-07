El Mago de Os | Otro video, otro cobarde

El discurso puede sonar cansino y repetitivo, pero, mientras siga sucediendo lo mismo, una y otra vez, habrá que insistir en los argumentos, con la esperanza de que, en algún momento, la conciencia colectiva se impondrá a las miserias individuales.

El pasado martes se hizo viral un video íntimo de los actores José Ramón Barreto y Emma Guerrero. Él, venezolano. Ella, ecuatoriana. Ambos nacidos en una región donde todavía hay mucha tarea pendiente en relación con los prejuicios a vencer. La difusión del clip a través de las redes sociales se ubicó en el Trending Topic, debido a la cantidad de reacciones que generó, entre las que están incluidas las de los propios protagonistas.

Barreto demostró una gallardía ejemplar. Confirmó su participación, sin inventar cuentos chinos. Aseguró que la escena es de una pareja adulta, en un lugar privado. Y, lo más caballeroso de todo, pidió respeto para la chica, entendiendo que en este tipo de situaciones las mujeres suelen convertirse en la diana preferida de los morbosos, sin pensar en el daño que le producen a ella y a

los familiares. “Si quieren lanzar algunas balas, láncenlas, aquí las recibo yo”.

Guerrero, por su parte, tampoco se paseó por las ramas. Reveló que la grabación fue realizada hace dos años, cuando ambos estaban solteros y sin compromiso. Y confesó estar sorprendida por la mala intención que hay detrás de la difusión al hablar de infidelidades, con el propósito de dañar relaciones actuales. “Me siento víctima, completamente, de que están violando mi

privacidad”.

Una vez más hay que decir que este tipo de video no tiene nada de malo. Muestra a una pareja adulta (él de 26 años y ella de 24 para el momento) en plena faena sexual. No están en un lugar público, sino en una habitación. O sea, no hay crítica que valga. Sería ingenuo pensar que dos personas mayores de edad usan la cama solo para dormir.

Lo malo, lo realmente malo, radica en quien se cree con el derecho de exponer a dos figuras públicas de esa manera, valiéndose de un material íntimo que debería permanecer y morir en los celulares o en las portátiles de los participantes. Lo lamentable es la ausencia de escrúpulos y la facilidad con que se violan los límites de la privacidad, cuando la legislación del mundo busca

fórmulas para blindar ese aspecto de la vida humana.

Ni José Ramón ni Emma tienen que excusarse, mucho menos dar explicaciones. Ya han sido muy generosos al compartir sus comentarios con los seguidores que acumulan en redes sociales. Perdón debe solicitar el cobarde que, amparado en el anonimato, comete un acto de tal vileza. Y que lo perdone quien deba hacerlo.