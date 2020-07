Fundación de Luis Fonsi entregó mascarillas en Puerto Rico

View this post on Instagram

Me siento súper orgulloso de mi equipo de @luisfonsifoundation ya que ayer hicieron entrega de miles de mascarillas en La Perla, PR. Hay que seguir llevando el mensaje sobre la importancia de protegerse y seguir las reglas implementadas por la Organización Mundial de la Salud. Gracias a la empresa puertorriqueña @prhealthco por su gran apoyo con esto🙏🏼 🇵🇷#LuisFonsiFoundation