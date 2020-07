Intuban a actor mexicano por covid-19

El actor Toño Mauri fue internado e intubado en la sala de cuidados intensivos de una clínica de la capital mexicana, luego de que se complicara su estado por el coronavirus.

La semana pasada, el actor y cantante mexicano reveló que él, su esposa y sus hijos resultaron positivos en covid-19. “Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripe porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo. Hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, dijo durante una entrevista con Univisión.

Esta semana, trascendió a los medios que al parecer el actor debió ser internado en terapia intensiva por complicaciones.

La conductora Martha Susana dijo en el programa Chismorreo: “Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de covid-19, pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar; entonces lo hospitalizaron”.

Colegas del actor se han manifestado en apoyo a él y su familia, deseándoles pronta mejoría