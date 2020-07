Jon-Z y Kevvo se unieron en «Natti, Karol, Becky»

La música urbana sigue tomando fuerzas en el mundo y los puertorriqueños Jon-Z y Kevvo, no se quedan atrás. decidieron unir sus voces en un nuevo lanzamiento, destaca en una nota de prensa de los artistas.

Publicidad

“Natti, Karol, Becky”, es el nombre de esta canción, teniendo como mayor inspiración a este trío de mujeres que han sabido cómo subir los niveles del género urbano con su talento.

El tema contó con la producción de Will Major, Rxckson y Duran The Coach. Además, viene acompañado de un material audiovisual que se filmó en su natal Puerto Rico; bajo la dirección de Ever Beaumont.

Aunque sería la primera vez que este par se une, tienen algo en común con respecto a su éxito y es que ambos grabaron tema con el peruano Faraón Love Shady, quien durante las últimas tres semanas ha estado en boca de muchos por estos lanzamientos; con Jon-Z “Panocha” y con Kevvo “El asterisco”.