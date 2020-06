Marialejandra Martín: «Hacer cine es una locura»

Las cámaras no le han sido ajenas a Marialejandra Martín. Desde que su nombre trascendió luego de protagonizar Ifigenia, ha

hecho prácticamente de todo en el medio artístico. Sólo le faltaba escribir y dirigir. Pero el año pasado lo logró con el cortometraje Qué hago yo aquí, basada en su experiencia cuando estudió actuación en Nueva York pero ambientada en la UCV, con el cual ya ha recorrido varios festivales y se prepara para otro tanto.

Esta actividad la ha llevado a regresar al país para promover su producción y, además, continuar en el guion de un largometraje en el que tiene mucho tiempo trabajando.

La actuación la tiene un poco en pausa no solo por estos proyectos en cine sino por la cuarentena que ha debido cumplir por causa del Covid-19. “Me he mantenido creando, dándole forma a mis proyectos y no dejando que estos momentos me amilanen”, comentó.

¿La tomó por sorpresa la acogida que ha tenido su historia?

Desde junio del año pasado empezamos con la ruta de festivales que es lo primero que debemos hacer si queremos que nuestro trabajo trascienda. Hemos ido a Estados Unidos, Inglaterra, Nepal y Francia pero ninguno en Latinoamérica. Ahora tendremos la oportunidad de hacerlo, aunque sea online por esto de la pandemia, en Maracaibo, en el Festival Manuel Trujillo Durán. Espero que guste tanto como en los otros. El más cercano será en Southport, el 26 de este mes, que por la misma problemática sanitaria será una muestra

privada online.

Además es un encuentro nacional y no en otro país.

Eso es lo que más me emociona. A principios de año me contactan de la Academia de cine venezolano para que representara la muestra de mujeres en corto y hacer un recorrido por todos los países miembros de la academia. Yo no soy nada cursi, pero este Festival me dio demasiadas emociones, pues es un festival que todavía nos queda. El Manuel Trujillo Durán sigue adelante y yo estoy feliz de poder estar en él.

En la India le fue muy bien. ¿Qué cree que es lo que más gusta de su trabajo?

En la selección Oficial del Kolkata Shorts International que es al que refieres, ganamos una mención de Honor del jurado. Creo que la conexión que logramos con el público viene dado porque el corto está hecho enteramente en la UCV, tiene un solo diálogo. ¡Rafael Marciano, el profesor protagonista, lo hace tan bien! La historia recibió un desarrollo de guion, en régimen tutorial, por parte del Cnac. Cuando lo comencé lo hice muy enfocada y con mucha expectativa. Conté con el apoyo de la Villa del Cine y de la UCV.

¿Esta experiencia no le ha hecho pensar en hacer un largometraje?

Tengo cinco años trabajando en un proyecto largo. Hice dos diplomados en la Escuela Nacional de Cine, enfocada en guion, con Carmen La Roche, Thaelman Urguelles y ahora sola. Hacer cine, aquí y en cualquier otra parte, es una locura. Escribir un guion es lo más difícil porque vas cambiando sobre la marcha. Eso me ha pasado: mi idea original va a quedar ahí, pero necesita mucha

preparación hasta darle la forma y el tiempo necesario para llevarla a la gran pantalla.