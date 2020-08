Neil Young denuncia a la campaña de Trump por utilizar sus canciones

La leyenda del rock Neil Young presentó una denuncia en un tribunal de Nueva York contra la campaña para la reelección de Donald Trump por utilizar sus canciones en sus mítines políticos sin permiso del artista, reseña El Nuevo Día.

La querella, publicada en la página web de Young este martes, alega que la campaña de Trump no tenía la licencia adecuada para reproducir sus canciones “Rockin’ in the Free World” y “Devil’s Sidewalk” en un mitin el pasado 20 de junio en Tulsa (Oklahoma).

«La denuncia no pretende faltarle al respeto a los derechos ni a las opiniones de los ciudadanos estadounidenses, que son libres de apoyar al candidato que elijan», subrayó el texto de la querella que se lee en la página de Young.

“Sin embargo, el denunciante no puede quedarse con la conciencia tranquila si permite que su música se use como tema principal para una campaña divisiva y anti-estadounidense de ignorancia y odio”, agregó.