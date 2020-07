Ruddy Rodríguez realizará conversatorio

La actriz Ruddy Rodríguez realizará hoy el conversatorio en línea Cómo alcanzar tus sueños y no morir en el intento.

El encuentro virtual se realizará a las 7:30 de la noche a través de la plataforma Zoom, desde donde Rodríguez interactuará con sus seguidores y responderá todas las preguntasen vivo.

“Es mi nueva aventura. Por fin tuve el valor y me atreví a compartir con ustedes de esta manera tan personal e íntima. Lo hago porque veo a mi alrededor que hay mucha gente que le cuesta lograr sus sueños, cuando tienen esas señales que te dan luz verde a la imaginación. Tú puedes alcanzar todos los sueños que te propones en la vida. Mi vida no ha sido color de rosa, pero le he sacado provecho a cada oportunidad”, comentó la actriz, modelo, empresaria y conferencista.

“Quiero compartir tips tan fáciles de usar y tan poderosos que pueden cambiar tu punto de vista sobre la vida. Es la primera vez que voy a poder contestar preguntas en vivo, así que bienvenidos”, manifestó.

Quienes quieran conectarse, pueden buscar más información acerca del conversatorio en la página web de Ruddy Rodríguez y a través de ticketplate.com.