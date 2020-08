Se fue “Alacrán”, el último sonero clásico del Caribe

El mundo del son llora la partida física de uno de sus grandes maestros: Santiago Tovar “Alacrán”, el último de los fundadores del sonero clásico del Caribe.

Las reacciones no se hicieron esperar de parte de músicos y melómanos. El presentador del programa radial Consulado Caribe por RNV, Vladimir Sosa Sarabia, es uno de los que recuerda su legado y no duda en llamarlo como “el cultivador del son cubano-venezolano”.

“Triste por la muerte de Alacrán y por lo que significa para la música caribeña, sobre todo en Venezuela. Él era el último de los fundadores del sonero clásico del Caribe que quedaba con vida y con él se va, de alguna manera, todo el conocimiento, los recuerdos y experiencia de lo que fue ese conjunto”.

No podían faltar las palabras de Luis González, director de La séptima bohemia, quien tuvo a Alacrán como invitado de honor: “El mundo del son en Venezuela ha perdido a una leyenda, el fundador de esa agrupación mágica que llenó de ritmo y sabor tantas fiestas de tantas familias venezolanas. A nuestro querido amigo, tresero, cantante, quien desde hace 10 años formaba parte de nuestras filas de la séptima como mentor e inspirador, le hicimos un disco con los temas que él más quería para honrarlo en vida, Tumbando caña,que quedará para la historia”.

González ya está desarrollando un trabajo de investigación de su trayectoria musical: “¿Quién no ha bailado Son de la loma o Lágrimas negras? Ha partido el último sonero clásico del Caribe”.

Por su parte, el cantante Ramón Pecheche Mijares lo recuerda con su sombrerito y bufanda, hablando y alegrándole la vida a la gente en el bulevar Panteón, donde residía.

“El bulevar lo va a extrañar. Su muerte me pegó más porque se fue el día de mi cumpleaños, el 31 de julio, pero me quedan muchos ratos agradables como su último cumpleaños, el 30 de diciembre. Siempre impecable en la música y en los sentimientos. Para hablar de tresistas, cantantes y mejores seres humanos, no había que ir a Cuba ni a Puerto Rico, solo había que hablar con Alacrán. Para mí un pana-maestro”.

Los actos funerarios se realizaron la tarde de ayer en el Cementerio del Este.