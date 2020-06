The Rolling Stones contra Donald Trump

The Rolling Stones desautorizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a usar sus canciones durante los actos proselitistas con vistas a las elecciones generales de este año, bajo la amenaza de una eventual demanda.

“El equipo legal de los Stones ha notificado a la campaña de Trump en nombre de la banda que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, se enfrentará a una demanda por reproducir música de manera no autorizada”.

En el último acto del mandatario estadounidense que busca su reelección en Tulsa, Oklahoma, se utilizó el clásico You can’t always get what you want, una canción que desde 2016 suena en los encuentros públicos encabezados por el republicano.