Darwin Machís: “Tuve la confianza para patear el penal”

El atacante venezolano, Darwin Machís declaró a Fernando Petrocelli en Ruta Vinotinto sobre su desempeño en el Granada y sobre sus expectativas de la vinotinto para la Copa del Mundo de Catar 2022.

“Fue momento de mucha tensión, muchos nervios. Al final valieron la pena, porque se dieron los resultados y clasificamos a Europa League”, expresó el oriundo de Tucupita.

Por su parte, se mostró muy contento por la cantidad de goles que convirtió en suelo español, uno de esos contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Tuve la confianza para agarrar el balón y patear el penal. Es cuestión de confianza porque no es fácil para patear desde ahí con en Santiago Bernabeu lleno y la gente pitando”, agregó.

Asimismo, es incierta la continuidad del vinotinto con el conjunto de Andalucia.

“Es muy temprano para saber que va a pasar, acaba de terminar #LaLiga. No tengo idea de nada pero me siento muy bien en el Granada, ya tengo 3 años aquí y me siento muy feliz”, comentó.

También, es fiel creyente que estas eliminatorias son clave para que la vinotinto llegue por primera vez a un mundial.

“Estamos en el momento de dar ese salto porque tenemos a jugadores en buenas ligas, siendo figuras y marcan goles. Yo pienso que lo tenemos ahora”.