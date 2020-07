El Leganés se va a la segunda división tras empate con el Madrid

El Leganés bajó a segunda división pese a empatar 2-2 con el campeón liguero, el Real Madrid, este domingo en la última jornada de Liga.

El Real Madrid se adelantó con un cabezazo de Sergio Ramos (9), Bryan Gil puso una igualada (45), Marco Asensio puso el 2-1 (53) y Roger Assalé hizo el 2-2 (78) insuficiente para mantenerse en primera división.

El Real Madrid, por su parte, cortó una racha de diez victorias consecutivas y no pudo culminar su pleno de once triunfos tras la reanudación del campeonato después de la pandemia.

«No hicimos un gran partido, pero no me voy a quedar con esto, me quedo con lo que hicieron hasta ahora», dijo el técnico merengue, Zinedine Zidane, tras el partido.

Por su parte, el técnico mexicano Javier Aguirre, dijo sentir un «mucho dolor» por el descenso.

«Sienten que se nos escapó, lo tuvimos en la mano», dijo mexicano, que prácticamente se ve fuera del equipo.

«Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de ti. Me sentaré a ver qué hay, si quieren que continúen», añadió.

Al ‘Lega’ no le valía otra cosa que no fuera la victoria y esperar después lo que hiciera el Celta, que sólo pudo empatar 0-0 frente al Espanyol

El ‘Lega’ acompañará en segunda el próximo año al Mallorca y al Espanyol.