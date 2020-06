Ilustrado galopó el trofeo Día del Padre

Ilustrado avanzó con fuerza por centro de pista para desplazar al veloz Crotone y anotarse la victoria en la quinta de la tarde, prueba que se disputó por el Trofeo Día del Padre, en recorrido de 1.200 metros.

El castaño que montó Samuel Marín, jinete que reapareció luego de cumplir con una sanción impuesta por la junta de comisarios y presentó Rafael Vicente Alemán, dejó marca de 69”, exactos en los 1.200 metros en la que fue su victoria número 10 en 35 presentaciones.

Ilustrado, que saltó por el puesto de pista número dos, dejó que el favorito Crotone hiciera el gasto de la prueba en 22”2 y 46”4, para tomar la punta en los 300 metros finales y conseguir el la victoria con tres cuerpos y medio de ventaja sobre Botalantón, con el jinete Ubaldo Casique, quien perdió los estribos en la curva final para superar a Crotone. El cuarto lugar fue para Switch Hitter y cerró la pizarra Round Business.

Ilustrado es un hijo de Golden Spikes en Too Many Devils, por Tooo Many Notes, del haras La Quebrada que se ha destacado como un buen rendidor en las distancias intermedias.

“Esta victoria se la dedico a mi amado padre Rafael Alemán que está en el cielo”, afirmó el preparador del mismo nombre al finalizar la carrera.

Duplicaron cuatro profesionales

Robert Capriles, Francisco Urdaneta, Carlos Rojas, Ramón García Mosquera y Reynaldo Yánez ganaron dos carreras cada uno en la reapertura de las acciones en el Hipódromo La Rinconada.

Capriles, favorito para alcanzar el Casquillo de Oro de 2020 en el óvalo caraqueño, llevó a la victoria a Thas Iron en la primera válida y en la cuarta venció con The Friend Strong.

Urdaneta visitó el recinto de ganadores con Di Camerota en la prueba que abrió la programación y con Queen Terror triunfó en la quinta de las válidas.

Carlos Rojas, látigo que busca recuperar terreno en el óvalo de Coche logró su primer éxito de la jornada con Bambuco en la tercera y en la prueba que bajó el telón impuso en buena demostración a My Will Strong.

El entrenador Ramón García Mosquera logró su primera victoria de la tarde con Di Camero abriendo y en la tercera se tomó la foto con La Gran Aurelia.

Yánez, ganador del campeonato del año pasado presentó de manera impecable a The Friend Strong en la cuarta válida y en la quinta se retrató con Queen Terror.

El 5 y 6 con buen monto

El juego de 5 y 6 se mantiene como uno de los sistemas de puesta de mayor importancia para los aficionados hípicos venezolanos quienes apostaron la suma de 643.410.00 en la jornada de ayer, que se realizó sin la presencia de espectadores y bajo rigurosas medidas de higiene y seguridad.

El también llamado juego de las mayorías se valida con las seis últimas carreras del programa

Ganadores:

1ª. Thas Iron (9)

2ª. Veronvale (13)

3ª. Albafica (2)

4ª. The Friend Strong (9)

5ª. Queen Terror (1)

6ª. My Will Strong (1)

Monto: 643.410.00

Dividendos: No aparecieron boletos con 6 acertados. Hubo tres tickets con cinco ganadores a Bs. 25.376.400 c/u

Resultado de las carreras de ayer en La Rinconada

Primera carrera

Distancia 1.200 metros-Tiempo: 73”1

1.- Di Camerota (5) 54 F. Urdaneta

2.- Madrina Martha (4) 52 S. Marín

3.- Yeli Queen (13) 54 J. Pérez

4.- Yunjani Again (6) 52 A. Abreu

5.- Money Secret (3) 54 F. González

Segunda carrera

Distancia 1.200 metros-Tiempo: 72”3

1.- Bambuco (7) 57 C. Rojas

2.- Gold Valle (8) 52 W. Vásquez

3.- Trucutrú (5) 50 F. Villalobos

4.- Príncie Antwan (12) 55 M. Rodríguez

5.- Golden Green (14) 54 J. G. Hernández

Tercera carrera

Distancia: 1.200 metros-Tiempo: 72”4

1.-La Gran Aurelia (9) 50 A. Ibarra

2.- Queen Elorza (11) 50 W. Vásquez

3.- Siguaraya (12) 54 C. Gil

4.- Pashmina (7) 52 F. Villalobos

5.- Toatina (1) 50 M. A. Bruzual

Cuarta carrera:

Distancia: 1.200 metros-Tiempo: 69”

Tofeo “Día del Trabajador”

1.- Ilustrado (2) 52 S. Marín

2.- Botalantón (6) 54 U. asique

3.- Crotone (8) 55 J. Lugo

4.- Switch Hitter (4) 54 J. G. Herrnández

5.- Round Business (5) 54 J. Herrera

Quinta carrera:

Distancia: 1.100 metros- Tiempo: 65”3

1.- Thas Iron (9) 54 R. Capriles

2.- Rhygual (7) 54 R. E. Ibarra

3.- El de Álvaro (13) 50 A. Ibarra

4.- Champlain Gold (8) 54 F. González

5.- Fray Lorenzo (12) 53 M. Ibarra

Sexta carrera:

Distancia: 1.100-Tiempo: 65”3

Séptima carrera:

Distancia: 1.100 metros-Tiempo: 65”3

1.- Albadica (2) 54 A. Castellanos

2.- Punta Espada (3) 52 D. Hernández

3.- Crackqueen (6) 54 J. Lugo

4.- Iria Flavia (4) 54 F. Quevedo

5.- Caribbean Princess (10) 54 F. Urdaneta

Octava carrera

Distancia1.200 metros-Tiempo: 74”2

1.- The Friend Strong (9) 54 R. Capriles

2.- Cometente (13) 52 F. Velásquez

3.- Doctor Strange (11) 52 M. Ibarra

4.- High Secret (1) 54 J. G. Hernández

5.- New Deal (3) 52 A. D. Pérez

Novena carrera

Distancia: 1.100 metros-Tiempo: 66”1

1 Queen Terror (1) 54 F. Urdaneta

2 Prairie Gold (6) 54 A. Chirinos

3 Srta. Macadamia (7) 54 R. Capriles

4 Mininapaola (9) 54 C. Rojas

5 Reina del Flow (4) 54 C. Gil

Décima carrera:

Distancia: 1.100 metros-Tiempo: 66”1

1 My Will Strong (1) 54 C. Rojas

2 Gran Guerrero (7) 54 A. Herrera

3 Papá Pío (2) 53 F. Villalobos

4 Black Fenix (8) 54 A. Chirinos

5 Gran Moto (14) 53 W. Vásquez