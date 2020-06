En la pelota | La temporada cuando ataca el coronavirus

“Cuando el hombre aprendió a caminar, jugó al fútbol; pero cuando aprendió a pensar, jugó beisbol”… Anónimo.

Si el coronavirus y los culopicosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

El Hall de la Fama de Cooperstown, abre hoy viernes sus puertas al público, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Estuvo cerrado desde fines de marzo, debido a la pandemia…

La proximidad de la temporada 2020 marcha, mientras más bigleaguers y otros empleados de Grandes Ligas son encontrados positivos en coronavirus…

Los Phillies acaban de identificar cuatro nuevos casos, dos peloteros y dos de otras áreas. Ahora son 12 personas los contagiados de esta organización. No han revelados nombres…

Los Rockies informaron que están enfermos con Covid-19, el outfielder, Charlie Blackmon; el pitcher zurdo, Phillip Diehl, el lanzador derecho, Ryan Castellani y otro pelotero no identificado…

Los Phillies tienen a 40 bajo atención médica, de los cuales han resultado positivos cinco peloteros y tres coaches, mientras se espera anuncien el resultado de los demás…

“Estoy enfermo, y no se de qué. No voy al médico, porque prefiero morirme de sorpresa. Ya me enteraré después… Yogi Berra.

Los Blue Jays se han declarado en emergencia total, poniendo a todos en manos de los médicos, porque en Dunedín, Florida, donde están sus instalaciones de spring training, ha habido numerosos casos. La información que emitieron dice textualmente…: “Multiple BlueJays players and staff have tested positive for COVID-19…

A última hora anunciaron ayer que las autoridades canadienses tratan de abrir la frontera al beisbol, para que los Blue Jays puedan jugar en Toronto…

También tienen casos confirmados, sin que hayan informado cuántos, Nationals, Astros y Rangers…

Aún cuando jueguen sin público, cada juego concentrará mucha gente, centenares de personas, como peloteros, mánagers, coaches, umpires, dueños de equipos, gerentes-generales, personal de oficinas, oficiales de seguridad, empleados del aseo en el estadio, especialistas en arreglo del terreno, trabajadores en los clubhouses, narradores, comentaristas, fotógrafos y periodistas, más los responsables por la cocina y los restaurantes para atender a todos esos que, aún sin público, tienen que ir a trabajar…

Desde diciembre pasado, el día con más casos positivos en Estados Unidos ha sido anteayer miércoles 24, con 38 mil 672…

“Es muy difícil vencer a alguien que nunca se da por vencido”… Babe Ruth.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.