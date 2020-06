En la pelota | Quienes me insultan oyen proverbio árabe

Si coronavirus y los culopicosos lo permiten, esta columna cumplirá en octubre, 60 años prestando servicio a los lectores de lunes a domingo.

Publicidad

“Estamos vivos… hasta cierto punto”… J.V.

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Me informaste de la población o la ciudad desde donde escribes?. Muchas gracias.

Guillermo Harris, de Hermosillo, solicita…: “Por favor, informe sobre la situación de la temporada 2020, especialmente en cuanto los Medias Rojas”.

Amigo Memo…: Como ya sabrás, debido a la cruel invasión de coronavirus, han sido cerradas las instalaciones de Arizona y Florida. Lo último acordado es que, si hubiera entrenamientos, todos los equipos usarían sus estadios de temporada.

Los Medias Rojas en Fenway Park. Solo los Blue Jays, que no pueden irse a Toronto, por la frontera cerrada con Canadá, estarían fuera de casa, posiblemente en Yankee Stadium. Jugadores no identificados y otros empleados de Astros, Blue Jays, Phillies, Angelinos, Gigantes, Tigres y Yankees, han resultados positivos en los exámenes sobre la pandemia.

Los peloteros insisten en no jugar menos de 70 veces por equipo, los propietarios se niegan a subir de 60, siempre sin público. El comisionado tiene en sus manos un acuerdo que lo autoriza a ordenar una temporada hasta de solo 50 juegos. Pero, con la nueva vida que ha tomado Covid-19, no parece aconsejable jugar nada… ¡Amanecerá y veremos!…

La mayoría de los equipos nunca han entrenado en sus estadios de verano. Y los Medias Rojas no lo hacen en Massachusetts desde 1943, cuando debido a la II Guerra Mundial, usaron las instalaciones del Tufts University, de Medford. Si se juega, los equipos tendrán rósters de 28 peloteros en vez de 26, y desgraciadamente, todos los juegos serán con ese estorbo maloliente que llaman bateador designado.

Daisi Rivadavia, de Caracas, pregunta…: “¿Cuanto de mal se siente usted por quienes lo insultan en la redes sociales, a veces hasta uno que otro que fueron peloteros mediocres? Por mi parte, aplaudo su honradez profesional y su elegancia para tratar a esos lectores tan ordinarios”.

Amiga Shechi…: Gracias por tu preocupación. Te confieso que no me siento mal con la compañía de ellos, porque mi misión es que me lean, y lo primero que hacen cada día, es leerme.

Además, me encanta el proverbio árabe que reza…: “Los perros ladran, la caravana pasa”, y me gusta más aún su interpretación…: “Mientras los ignorantes y los necios insultan y calumnian, los sabios siguen su camino, no se detienen”.

En cuanto los exbigleaguers, uno solo ha querido insultarme. Los demás ex-peloteros son mis amigos. Querida amiga, gracias otra vez…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.