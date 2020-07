No habrá Balón de Oro 2020

París, Francia. El Balón de Oro, galardón más prestigioso del fútbol a nivel individual, no será concedido en 2020 en vista de la presente temporada ampliamente afectada por la pandemia de COVID-19, anunció este lunes la revista France Football, organizadora del premio.

«Por vez primera desde 1956, el Balón de Oro va a hacer un descanso. No habrá edición en 2020, ya que no se reúnen todas las condiciones. Creemos que un año tan singular no puede -ni debe- ser tratado como un año normal», afirma el redactor jefe de la revista, Pascal Ferré, en un comunicado.

El argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe, galardonados en 2019, no tendrán así sucesor este año.

Los trofeos Kopa, al mejor joven de menos de 21 años (concedido en 2019 al holandés Matthijs de Ligt), y Yashin, que recompensa al mejor arquero (ganado en 2019 por el brasileño Alisson Becker), tampoco serán atribuidos.

France Football justificó esta decisión en el hecho de que «todos los aspirantes a la recompensa no se encuentran en la misma situación».

La pandemia de COVID-19 forzó a todos los grandes campeonatos de fútbol a detenerse durante varios meses, y conllevó asimismo el aplazamiento de la Eurocopa-2020.

Algunas ligas se reanudaron a puerta cerrada, como Alemania, España, Inglaterra o Italia, mientras que la francesa fue detenida de forma definitiva.

La revista elegirá un once ideal de con los mejores jugadores de todos los tiempos, para el que votará el jurado habitual del Balón de Oro.