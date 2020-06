Pamela Conti opinó sobre las sedes del Mundial Femenino 2023

Posterior a que la FIFA anunciara este jueves las sedes al próximo Mundial Femenino en el 2023 cuya sede será en Australia – Nueva Zelanda, la directora técnica de la vinotinto Pamela Conti dio sus impresiones con respecto a la sede donde aspira a participar junto a sus dirigidas.

“Esperaba que la Copa del Mundo se diera en Colombia para que se hiciera por primera vez en la historia del fútbol femenino en Sudamérica, pero considero que Australia y Nueva Zelanda tienen consideración para organizar un evento tan importante como este”, explicó Pamela Conti para el departamento de comunicaciones de la FVF.

Asimismo, Conti expresó que independientemente donde se juegue, el grupo depende nada más de los buenos resultados que puedan obtener en el camino de cara a esta competencia. “Nosotros no dependemos de nadie, sólo de nosotros mismos para estar allí”, subrayó.

Para asegurar el boleto al Mundial de la FIFA 2023, la Vinotinto tendrá que hacer un buen papel en la próxima Copa América. El cuerpo técnico lidera por Pamela Conti se mantiene trabajando y está consciente del compromiso que tienen para lograr esa gran hazaña, sabiendo que Venezuela nunca ha obtenido un boleto a la Copa del Mundo, en la categoría absoluta.

“Será un camino complicado, pero al mismo tiempo tenemos que estar a la altura para ganar los partidos y estar en ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Somos bastante optimistas y sabemos de la calidad que tenemos para conseguirlo. Si no me veía con este equipo, no podía entrenarlo. No será fácil, pero vamos a molestar a todos los equipos en la Copa América”, señaló la pilota italiana.

Por ahora el cuerpo técnico se mantiene dando directrices a las jugadoras por videoconferencias y a la espera de la culminación de la cuarentena por el covid-19 para regresar a los módulos de trabajos.