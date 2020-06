Peloteros acceden a empezar la temporada el 24 de julio

La Asociación de Peloteros aceptó este martes presentarse en los campos de entrenamiento antes del primero de julio, a fin de prepararse para la temporada de 60 juegos que MLB espera comenzar el 24 del mismo mes.

La liga espera disputar todo el calendario en un lapso de 66 días.

Según ESPN, el sindicato y la liga continúan trabajando en la finalización de los protocolos de seguridad que deberán ser aplicados para evitar nuevos contagios por Covid-19.

The Major League Baseball Players Association has agreed to report to training camps by July 1 and play a 60-game season, sources tell ESPN, but deal is not finalized yet.



One last health-and-safety hurdle to get over and Major League Baseball will be back a week from tomorrow.— Jeff Passan (@JeffPassan) June 23, 2020