Resultados de las carreras de Valencia

1ª carrera – Distancia: 1.300 metros – Tiempo: 82”3

Ll. Ejemplar (N|) Ks. Jinete Div.

1 Hillary (1) 55 A. Andara 70.560

2 My Little Nuni (8) 54 F. Puello —

3 Luna Emilia (3) 55 B. Parra —

4 Violeta (7) 56 A. Cubillan —

5 Siriaca (6) 52 R. Gutiérrez —

Div: G: 70.560. P: 55.000 y 77.672. Exacta: 471.801. Trifecta: 207.775. Superfecta: no hubo.

2ª carrera – Distancia: 1.200 metros – Tiempo: 77”4

Ll. Ejemplar (N°) Ks. Jinete Div.

1 King Writer (1) 52 R. Gutiérrez 146.250

2 Raymoncillo (7) 49 A. Briceño —

3 Rey Omante (4) 53 J. Valdez —

4 Neuer (5) 52 W. Marín —

5 Tío Ronald (2) 53 M. Capote —

Div: G: 146.250. P: 90.344 y 102.758. Exacta: 1.001.508. Trifecta: 1.161.293. Superfecta: no hubo.

3ª Carrera – Distancia: 1.300 metros – Tiempo: 82”3

Ll. Ejemplar (N°) Ks. Jinete Div.

1 El Gran Bebé (8) 50 J. G. Torrealba 337.931

2 Starring (3) 53 E. Graciel —

3 Bello Zoré (4) 54 C. J. Magallanes —

4 Le Champ (5) 54 B. Parra —

5 Blue Hawaiian (9) 49 A. Briceño —

Div: G: 337.931. P: 93.275 y 58.232. Exacta: 391.508. Trifecta: 115.784. Superfecta: no hubo. Retirado: 2

4ª Carrera – Distancia: 1.300 metros – Tiempo: 84.4

Ll. Ejemplar (N°) Ks. Jinete Div.

1 La de Elvira (6) 50 J. G. Torrealba 120.086

2 Mamá Sayito (1) 50 Y. Rojas —

3 Whitney (7) 54 J. C. López —

4 The Mermaid (4) 54 O. Guédez —

5 The Beautiful Black (3) 54 A. A. Tovar —

Div: G: 120.086. P: 84.698 y 468.620. Exacta: 364.137. Trifecta: 267.543. Superfecta: 471.637. Triple Apuesta: 2.322.586. Pool de Cuatro: 2.744.706.

5ª Carrera – Distancia: 1.200 metros – Tiempo: 75.4

Ll. Ejemplar (N°) Ks. Jinete Div.

1 Sansón (11) 52 B. Parra 76.422

2 Mr. Julito (8) 52 O. Martínez —

3 Demetrius (3) 54 D. Rojas —

4 Lepwinner (4) 49 Y. Rojas —

5 Gran Doménico (7) 54 O. Guédez —

Div: G: 76.422. P: 109.267 y 199.181. Exacta: 3.537.068. Trifecta: 1.239.741. Superfecta: no hubo.

6ª Carrera – Distancia: 1.100 metros – Tiempo: 71”2

Ll. Ejemplar (N°) Ks. Jinete Div.

1 Impecable (4) 54 J. G. Torrealba 118.232

2 Corazón Valiente (2) 54 E. Graciel —

3 Blue Wise (7) 54 A. Cubillán —

4 Become More (3) 52 R. Gutiérrez —

5 Magno Evento (5) (6°S) 54 F. J. García —

Div: G: 118.232. P: 55.000 y 277.112. Exacta: 731.336. Trifecta: 699.008. Superfecta y Doble Perfecta: no hubo. El N° 9 había finalizado 5° y fue distanciado al 8° lugar. Retirado: 1

7ª Carrera – Distancia: 1.100 metros – Tiempo: 70”2

Ll. Ejemplar (N°) Ks. Jinete Div.

1 Mid Moon (8) 52 J. G. Torrealba 263.146

2 Princesa Mía (10) 52 Y. Rojas —

3 Gran Paulina (9) 52 O. Flores —

4 Señora Mercedes (1) 53 R. Cermeño —

5 Money The Queen (6) 58 F. Puello —

Div: G: 263.146. P: 73.448 y 71.853. Exacta: 441.163. Trifecta: 1.060.431. Superfecta: no hubo.

8ª Carrera – Distancia: 1.300 metros – Tiempo: 83”2

Ll. Ejemplar (N°) Ks. Jinete Div.

1 King Salvador (1) 53 O. Martínez 113.146

2 Lord Hamlet (2) 54 C. J. Magallanes —

3 In Memoriam (6) 55 D. Rojas —

4 Conde de Siruela (10) 52 R. Gutiérrez —

5 Príncipe Michelle (7) 54 A. Cubillán —

Div: G: 113.146. P: 118.146 y 353.448. Exacta: 2.052.155. Trifecta y Superfecta: no hubo.

9ª Carrera – Distancia: 1.300 metros – Tiempo: 85”3

Ll. Ejemplar (N°) Ks. Jinete Div.

1 Da Moira (7) 54 O. Guédez 191.810

2 Chiquita Mía (6) 49 Y. León —

3 Viajera del Río (3) 54 A. Cubillán —

4 Money Girls (1) 54 E. Graciel —

5 Catira Real (8) 52 R. Gutiérrez —

Div: G: 191.810. P: 413.836 y 914.655. Exacta, Trifecta y Superfecta: no hubo.

10ª Carrera – Distancia: 1.200 metros – Tiempo: 77”3

Ll. Ejemplar (N°) Ks. Jinete Div.

1 Gran White Moon (7) 53 E. Graciel 1.273.275

2 Abuela Nancy (1) 49 J. G. Torrealba —

3 Linda Sonrisa (13) 53 D. Rojas —

4 Princess Braves (12) 54 O. Guédez —

5 Remadora (10) 50 J. Milla —

Div: G: 1.273.275. P: 172.974 y 84.655. Exacta, Trifecta y Superfecta: no hubo. Triple Apuesta: 6.704.482. Super Pool de 4 y Doble Perfecta: no hubo. Loto hípico: no hubo.

Monto del 5 y 6: Bs. 580.100.000

Ganadores: 11 – 4 – 8 – 1 – 7 – 7

Dividendos

No hubo cuadros con 6 aciertos

35 cuadros con 5 aciertos a Bs. 1.988.914 c/u.

5 y 6 internacional

No hubo cuadros con 6 aciertos