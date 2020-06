Wuilker Faríñez se despidió de Millonarios

View this post on Instagram

Decir adiós es parte de los múltiples procesos de la vida, en cantidad de ocasiones es la única manera de continuar creciendo y si, las despedidas son tristes simplemente por ser despedidas, si no duelen es porque no importa y si no importa entonces nunca sera una. Hoy quiero agradecer a un equipo que se convirtió en mucho más que el lugar donde laborar, se transformó en una familia, esas que te reciben y te hacen sentir como en casa. Dejo en el Campin recuerdos memorables, dos años de buenas sensaciones, anécdotas y sobretodo amigos. Amigos que conservare lo que resta de vida. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los directivos el haber puesto su confianza en mi. A la gran afición azul y blanco que desde el primer día me brindaron su apoyo incondicional, ustedes que me acompañaron en esta sucesión de hechos gratificantes, infinitas gracias. Me voy con la plena satisfacción de haber dado todo lo mejor de mi como profesional y como persona. Nos vemos pronto familia. ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔵⚪️