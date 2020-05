La atención de la pandemia debe abordarse sin hipocresía ni politiquería

El vicepresidente de Información, Comunicación y Turismo, Jorge Rodríguez informó que según las estudios realizados por importantes organizaciones, las estadísticas determinan que Venezuela se ubica con el menor número de casos de contagio y fallecimientos por covid-19 por millón de habitantes.

Publicidad

La página de la universidad de John Hopkins de los Estados Unidos de norteamérica presenta el número total de casos en el planeta: 5 millones 618 mil 829 casos confirmados y 351 mil 146 fallecidos. Así Venezuela aparece en el puesto 100 en números de casos 1 mil 211 casos y 11 fallecidos por covid-19, mientras que la lista está encabezada por Estados Unidos con 1 millón 681 mil 793 casos confirmados y 98 mil 933 fallecidos; Brasil con 391 mil 222 casos confirmados y 24 mil 512 fallecidos, Colombia 23 mil 003 casos confirmados y 776 fallecidos.

Según la página Our World in Data el comparativo de casos por millón de habitantes lo encabeza Estados Unidos con 5 mil 079 casos por millón de habitantes, luego está Chile con 4 mil 078 casos por millón de habitantes, Perú con 3 mil 935 casos por millón de habitantes, luego está Ecuador con 2 mil 117 casos por millón de habitantes, haciendo la salvedad de que Ecuador no hace registros adecuados desde el día 8 de mayo; luego está Brasil con 1 mil 840 casos por millón de habitantes, por último en el continente americano está Venezuela con 42,6 casos por millón de habitantes.

“Venezuela es el país de América del Sur que tiene menos caso por millón de habitantes.”, insistió.

Según la página Worldometer, Venezuela se encuentra en el lugar 101 en números de casos de contagio y el número 1 es Estados Unidos, seguido de Brasil.

Con respecto a los casos confirmados en Sudamérica, Venezuela se encuentra en el octavo lugar. El informe destaca que esta lista la encabeza Brasil con 394 mil 507 casos, seguida de Perú con 129 mil 751 casos, luego está Chile con 82 mil 289 casos, Colombia con más de 23 mil casos, Argentina con 13 mil 228 casos, Bolivia 7 mil 136, y por último Venezuela hoy con 1.245 en total.

Recordó Rodríguez que Venezuela está luchando en medio de un “bloqueo feroz” donde se le niega la compra de combustible, el acceso a los recursos “que son de Venezuela y fueron robados por bancos norteamericanos, por la Reserva Federal de los Estados Unidos, por el banco de Inglaterra, y aún cuando hemos dichos que no nos entreguen esos recursos sino que para atender a las personas de la pandemia entreguen el dinero al PNUD, a la OPS, a la OMS para que se adquieran los insumos, alimentos y equipamientos para enfrentar la pandemia del COVID-19, se niegan.

«Este no es un tema para estar politizándolo, no es un tema para utilizarlo para agredir a un país u otro, nosotros nos hacemos solidarios con todos los países del mundo que presentan casos de covid-19 y curvas exponenciales, pero es impresionante como hay factores que intentan torcer la realidad, tergiversar la realidad para agredir a unos y a otros y especialmente Venezuela que ha sido sometida al asedio de las guerras mediáticas.

«No se puede ser más hipócrita, es indignante cuando todos los estudios determinan que Brasil es el nuevo epicentro de la pandemia en el planeta entero, cuando en Ecuador la gente caía muerta en las calles y no había nadie que recogiera los cadáveres, cuando tenemos en Perú las muestras de xenofobia hacia los venezolanos son absolutamente asquerosas».

«Las más recientes agresiones económicas y operaciones mercenarias contra el pueblo venezolano, en la práctica no fueron más que una nueva rebatiña de recursos entre burocracias de organismos internacionales y gestores políticos, sin relación alguna con las necesidades reales de los migrantes venezolanos”.