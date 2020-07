Activan área de triaje en el Centro de Aislamiento Los Caracas

View this post on Instagram

Gracias a las alianzas estratégicas de nuestro Presidente @nicolasmaduro para el combate contra el COVID-19,el día de hoy junto al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Matthew Crentsil, inauguramos el área de triaje en el Centro de Aislamiento y Cuarentena los Caracas que puede prestar atencion a 40 personas cada 10 minutos. . Cabe destacar, que este importante Centro Centinela modelo, tiene la capacidad para atender a 600 personas que pudiesen encontrarse recluidas. . Esperamos no llegar a esta cantidad de recluidos y para ello contamos con tu sentido de responsabilidad y conciencia de quedarte en casa si no tienes nada que hacer en la calle. No olvides que el mejor remedio contra el Coronavirus es la prevención. #Venezuela #LaGuaira #LosCaracas #ONU