Cabello: Invasión a Venezuela para Trump era una cosa chévere

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante su programa Con El Mazo Dando, se refirió al anunció de la publicación de un libro donde se detalla los planes para invadir a Venezuela por parte del Gobierno norteamericano, así como las reservas que tenían en apoyar a Juan Guaidó por considerarlo débil e inexperto frente al presidente Nicolás Maduro.

“John Bolton, diplomático estadounidense y ex consejero de Seguridad de presidente Donald Trump, reveló que para el primer mandatario estadounidense, el opositor Juan Guaidó le parecía débil y un niño en comparación al presidente Nicolás Maduro”.

Asimismo, El primer vicepresidente del PSUV, leyó un artículo informativo, “de acuerdo con las memorias, cuya fecha de publicación se desconoce, Trump aseguró que invadir a Venezuela sería algo ‘cool‘. También escribió que el presidente dijo que Venezuela ya era parte de Estados Unidos. La obra se titula The Room Where It Happened: A White House Memoir ofrecerá un retrato de sus días en la Casa Blanca y de la forma en la que el presidente Trump tomaba las decisiones”.

De igual manera, Diosdado Cabello detalló que “fíjense las vueltas que da el mundo, Jhon Bolton atacando al presidente Donald Trump, eso es problema de ellos nosotros sólo observamos y de vez en cuando aplaudimos y si podemos dar un casquillito, lo damos, nada más”.