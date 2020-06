Denuncian insistencia de EEUU por sabotear el ALBA-TCP

El presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) mantiene un sabotaje permanente en contra de la la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), explicó que muestra de ello es que obligara a la República de Santa Lucía, a abandonar mecanismos de cooperación como la Alianza y luego los abandonó en tiempos de pandemia.

«Lamentamos lo que ha pasado en Santa Lucía que no han podido pagar sueldos públicos, si estuvieran en el ALBA, no lo hubiéramos dejado solos; y la derecha llevó a Santa Lucia a salirse del ALBA, el gobierno de Trump, le empujó aislarse del ALBA y luego no garantiza ningún respaldo es la verdad. El Caribe debe saberlo», dijo Maduro este miércoles desde una videoconferencia denominada Economía post pandemia, realizada por los países miembros y convocada por Venezuela.

Reiteró que el ALBA es garantía de respaldo, solidaridad y apoyo con los países de la región, desde su creación y que ha reforzado su integración durante la pandemia del covid-19.

República de Santa Lucía, una pequeña isla de más de 170 mil habitantes ubicada en el Mar Caribe, ingresó al ALBA el pasado 30 de Julio de 2013. Santa Lucía se une a los países como Ecuador y Bolivia de anunciar su salida del bloque regional.