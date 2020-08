Funcionarios de salud en EEUU están renunciando o son despedidos

Vilipendiados, amenazados con la violencia y en algunos casos sufriendo agotamiento, decenas de líderes de salud pública estatales y locales en los EE. UU. Han renunciado o han sido despedidos en medio del brote de coronavirus, un testimonio de cuán políticamente combustibles se han vuelto las máscaras, los encierros y los datos de infección.

Publicidad

Una de las últimas salidas se produjo el domingo, cuando la directora de salud pública de California, la Dra. Sonia Angell, fue destituida luego de una falla técnica que provocó un retraso en el informe de cientos de miles de resultados de pruebas de virus, información utilizada para tomar decisiones sobre la reapertura de empresas y escuelas.

La semana pasada, el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York fue reemplazado después de meses de fricciones con el Departamento de Policía y el Ayuntamiento.

Una revisión realizada por el servicio Kaiser Health News y The Associated Press encuentra que al menos 49 líderes de salud pública estatales y locales han renunciado, se han jubilado o han sido despedidos desde abril en 23 estados. La lista ha crecido en más de 20 personas desde que AP y KHN comenzaron a realizar un seguimiento en junio.



El Dr. Tom Frieden, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, calificó las cifras como asombrosas. Dijo que reflejan agotamiento, así como ataques a expertos e instituciones de salud pública de los más altos niveles del gobierno, incluido el presidente Donald Trump, quien ha dejado de lado a los CDC durante la pandemia.



«El tono general hacia la salud pública en los Estados Unidos es tan hostil que ha envalentonado a la gente a realizar estos ataques», dijo Frieden.



Los recortes se producen en un momento en que se necesita más que nunca la experiencia en salud pública, dijo Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad.



Hasta el lunes, las infecciones confirmadas en Estados Unidos superaban los 5 millones y las muertes superaban las 163.000, la más alta del mundo, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Muchos de los despidos y renuncias tienen que ver con conflictos por órdenes de máscara o cierres por distanciamiento social, dijo Freeman. A pesar de la evidencia científica, muchos políticos y otros han argumentado que tales medidas no son necesarias, sin importar lo que les digan los expertos en salud.



“No es una brecha sanitaria; es una división política ”, dijo Freeman.



Algunos funcionarios de salud dijeron que dejarían el cargo por razones familiares y algunos se fueron a trabajar en otras agencias, como los CDC. Algunos, como Angell, fueron expulsados por lo que los altos mandos dijeron que era un liderazgo deficiente o un fracaso en hacer su trabajo.



Otros se han quejado de que estaban sobrecargados de trabajo, mal pagados, despreciados o empujados a un ambiente de olla a presión.

Publicidad

“Para mí, muchas de las divisiones, el estrés y las renuncias que están ocurriendo a diestra y siniestra son consecuencia de la falta de un plan de respuesta nacional real”, dijo el Dr. Matt Willis, oficial de salud del condado de Marin en el norte de California. «Y todos nos quedamos luchando a nivel local y estatal para extraer recursos e improvisar soluciones … en un sistema de atención médica fracturado, en un sistema de salud pública con pocos recursos».



Líderes de salud pública, desde el Dr. Anthony Fauci hasta funcionarios de pequeñas comunidades, han informado de amenazas de muerte e intimidación. Algunos han visto publicadas las direcciones de sus casas o han sido objeto de ataques sexistas en las redes sociales. Fauci ha dicho que su esposa e hijas han recibido amenazas.



En Ohio, la directora de salud del estado, la Dra. Amy Acton, renunció en junio después de meses de presión durante los cuales los legisladores republicanos intentaron despojarla de su autoridad y los manifestantes armados se presentaron en su casa.



La directora ejecutiva del Departamento de Salud del Distrito de los Condados Las Animas-Huerfano en Colorado encontró su auto destrozado dos veces, y un grupo llamado Colorado Counties for Freedom publicó un anuncio de radio exigiendo que se redujera su autoridad. Kim Gonzales se ha mantenido en el trabajo.



El gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, forzó la renuncia de la comisionada de Salud Pública, la Dra. Cathy Slemp, en junio por lo que dijo que eran discrepancias en los datos. Slemp dijo que el trabajo del departamento se había visto afectado por tecnología obsoleta como máquinas de fax y redes informáticas lentas.



Tom Inglesby, director del Centro de Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins, criticó el despido de Slemp y dijo que era muy preocupante que los funcionarios de salud pública que contaban «verdades incómodas» a los líderes políticos hubieran sido destituidos.



“Eso es terrible para la respuesta nacional porque lo que necesitamos para superar esto, en primer lugar, es la verdad. Necesitamos datos y necesitamos personas que interpreten los datos y ayuden a los líderes políticos a emitir buenos juicios ”, dijo Inglesby.



Desde 2010, el gasto en los departamentos de salud pública estatales ha caído un 16% per cápita, y la cantidad dedicada a los departamentos de salud locales ha caído un 18%, según un análisis de KHN y AP. Al menos 38.000 puestos de trabajo de salud pública estatales y locales han desaparecido desde la recesión de 2008, dejando una fuerza laboral esquelética para lo que alguna vez fue visto como uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo.



En Oklahoma, tanto el comisionado de salud estatal como el epidemiólogo estatal han sido reemplazados desde que comenzó el brote en marzo.



En la zona rural de Colorado, Emily Brown fue despedida a fines de mayo como directora del Departamento de Salud Pública del condado de Rio Grande luego de enfrentarse con los comisionados del condado por las recomendaciones de reapertura. La persona que la reemplazó renunció el 9 de julio.



Brown dijo que conoce a muchos líderes del departamento de salud pública que están considerando renunciar o jubilarse debido a la tensión.



Los meses de trabajo ininterrumpido y, a menudo, poco apreciado están impulsando a muchos trabajadores de salud pública a irse, dijo Theresa Anselmo de la Asociación de Funcionarios de Salud Pública Locales de Colorado.



«Sin duda, ralentizará la respuesta a la pandemia y se volverá menos coordinada», dijo. «¿Quién va a querer emprender esta carrera si se enfrenta a los tipos de problemas políticos que están surgiendo?»