Habilitan vía provisional entre Anzoátegui y Guárico

#8Ago🎍 Reporte Troncal 14. Municipio Cajigal – Anzoátegui • • Ante la persistencia de las lluvias, los organismos adscritos al Gabinete de Servicios e Infraestructura del estado Anzoátegui, que se encuentran activos para atender la situación, decidieron conformar una vía provisional para reanudar el paso entre las poblaciones de Onoto y Zaraza. • • Esta estructura se mantendrá activa mientras se culminan los trabajos para reestablecer la alcantarilla que resultó afectada tras la ocurrencia de fuertes precipitaciones.