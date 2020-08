Japón recuerda como EEUU borró del mapa a Hiroshima y Nagasaki

Un día como hoy, pero de 1945 el Gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato de Harry S. Truman (1945-1953), borró del mapa Hiroshima, tras atacar esta ciudad con una bomba atómica de gran potencia, acción que repitió tres días después en Nagasaki, forzando la rendición incondicional de Japón y con ello, el final de la II Guerra Mundial.

Publicidad

Es por ello que entre el 6 de agosto hasta el 9, se recuerda la primera catástrofe nuclear en la historia ante los ataques de EE.UU. a estas dos regiones de Japón.

Y es que 75 años después, Estados Unidos se convirtió en el único país en usar armas nucleares en la guerra, un escritor norteamericano desvela cómo el Gobierno trató de manipular la narrativa sobre lo que había hecho, especialmente controlando cómo era retratado por Hollywood.

Greg Mitchell, periodista y escritor estadounidense, en su nuevo libro llamado “El principio o el fin: cómo Hollywood, y Estados Unidos, aprendieron a dejar de preocuparse y amar la bomba”, ha revelado la colaboración secreta del cine estadounidense con el Gobierno.

Tras una documentación cómo los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki provocaron una carrera entre los estudios cinematográficos de Hollywood para contar una versión saneada de la historia en una gran película y, así justificar la vil acción que dejó más de 210 mil muertos.

“Ha surgido todo tipo de evidencia de que el uso de la bomba no era necesaria, podría haberse retrasado o no haber sido utilizada en absoluto”, ha escrito Mitchell en su libro, según ha recogido este jueves el diario estadounidense Democracy Now.

Asimismo, ha aseverado que lo que tenía importancia era establecer esta “narrativa de justificación”, que fue realizado por el entonces presidente Truman, y sus aliados, mediante un “medio de comunicación muy dispuesto”.

Estados Unidos puso fin a la Segunda Guerra Mundial y, causando estragos y destrucción como nunca antes se había visto, y así marcó el comienzo de la era atómica, acelerando el inicio de la Guerra Fría.

Publicidad

En Venezuela, el canciller Arreaza recordó el 75 aniversario de aquel hecho dantesco y criminal, al asegurar «No es extraño que EEUU sea el único país que se haya atrevido a usar armas nucleares contra población civil».