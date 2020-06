La Cota Lil | Palabra viva

Hace cerca de doscientos años, hacia 1821 el poeta y revolucionario alemán Heinrich Heine, escribió: “Allí donde se queman libros, al final también se queman personas”. Ya sabemos quienes queman personas en Venezuela.

El 1° de junio amaneció quemada la Biblioteca de la Universidad de Oriente. Antes de prender fuego a los libros, los bajaron de los estantes, los patearon, los regaron por el suelo tratando de humillar a los autores, a la sabiduría, a las letras, a la palabra escrita…

Hay que tener en cuenta que esa Biblioteca contenía tesoros culturales también. No olvidemos el paso de Alfredo Armas Alfonzo y de Benito Irady por esa extensión universitaria que visibilizó para el país y para el mundo a grandes (hablo de música) como María Rodríguez, Atanasio Rodríguez el ‘chiguao’, Cruz Quinal, Luis Mariano Rivera, Juan Jiménez, Francisco Cortesía ‘chico mono’, y el rescate de saberes ancestrales, arte viviente como el de las tabaqueras. Ellos fundaron revistas, escribieron bastante, y con seguridad ese testimonio estaba en la quemada biblioteca de la UDO. Hasta una imprenta dejó Armas Alfonzo. Ya no existe.

El impacto de esta noticia de fuego malo y desolación nos conduce no solo a las quemas de libros desde antes de Cristo, como la de la biblioteca de Alejandría en Egipto, sino a la bota militar a las órdenes de Pinochet quemando libros en las calles de Chile sólo porque la portada era roja o porque decían ‘cubismo’, o la atroz quema de la biblioteca de Bagdad ordenada por el imperialismo estadounidense en 2003.

Junto al papel están los libros vivientes, los seres humanos custodios de su ancestralidad, cuidadores de lo que será otra vez un mundo nuevo cargado de lo que buenamente fuimos, de lo heredado de nuestros Mayores como tradición y cultura.

Recuerdo un escrito en este mismo espacio de la Cota, hace largos años, y comparto algunos fragmentos, pues vienen al caso.

Griots

Alrededor de 219 lenguas desaparecieron del mundo desde 1950, según la versión electrónica de la tercera edición del Atlas temático de Unesco.

El Atlas revela que de más de seis mil idiomas hablados en el planeta, 538 se encuentran en situación crítica, 502 seriamente en peligro, 632 en peligro y 607 en situación vulnerable. ¿A quién favorece la extinción de los idiomas de los pueblos? ¿Quién se interesa tanto por la imposición hegemónica de una cultura en detrimento de las formas de expresión de cada pueblo? ¿Quién se empeña en alienar para que los hombres sientan pena de si mismos, de lo que son y de lo que valen? ¿Quién oculta el valor de los pueblos?

Debemos recordar que durante mucho tiempo se mantuvo que los africanos negros no tenían alma y que además no tenían historia porque no tenían escritura. Soberana falta hacia la palabra. El antropólogo tucumano Adolfo Colombres, quien ya dio a conocer su obra “América como civilización emergente” ha puntualizado que antes que la escritura estuvo la palabra desnuda y sonora. César Pagano, de Colombia en alguna oportunidad escribió que tan doloroso como no tener un sistema de escritura era no conocer el idioma de los sonidos, en franca alusión a los Africanos Negros.

Conviene recordar una frase de Amadou Hampaté Ba, de Mali: “En África, cuando muere un anciano, es una biblioteca lo que se quema”.

Una vez un Griot (juglar de la palabra viva en África negra) fue llevado a una conferencia idiomática y dejó al auditorio pasmado cuando habló de la No-palabra. Y explicó que para los africanos la no-palabra es la frase carente de sentido, vacua, sin retorno.

El querido colega Reinaldo Cedeño, de Santiago de Cuba dice: “Frente al papel en blanco, el micrófono o la cámara, hemos de evitar por todos los medios, la no-palabra: la filosofada de segundo orden, el discurso vacío, el floreo, la desesperación por llenar los minutos, la verborrea… Una palabra no es simplemente una palabra: una palabra es la expresión de un pensamiento, una palabra nos viste mejor que cualquier traje, porque tipifica inmediatamente a quien la porta. Una palabra define”, como lo hizo Alí Primera: “(la palabra es) el grito de la tierra cuando se asoma el alma a los ojos del hombre”, o como en la Eucaristía: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”.

La lucha por la permanencia de las lenguas ancestrales es la lucha por la palabra, por la tradición oral, por las sabias recetas que aprendieron los abuelos en los campos, por la resistencia a los temas simples y por la lucha contra la imposición de lo que en esencia nos es ajeno. Contamos con la palabra, pero preservémosla de la no-palabra. “De la abundancia del corazón hablan los labios”. Griots por delante.

A donar palabras

Con la indignación viva por los hechos acaecidos en Cumaná, el ministerio de Cultura inició enseguida una campaña para promover la donación de libros para volver a alimentar a la biblioteca de la UDO:

“Todos los libros para Cumaná”, es una jornada destinada a recaudar hasta el próximo 31 de julio textos que se enviarán a la capital del estado Sucre para atender a la población estudiantil de la Universidad de Oriente (UDO) luego del incendio de su biblioteca ocurrido el primero de junio.

Aquellas personas o instituciones que tengan inquietudes sobre el proceso de donación, pueden escribir al correo electrónico [email protected], reseña una nota del Ministerio de Cultura.

Vivan los libros, y vivan la palabra y la memoria.

@lildelvalle