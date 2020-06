OMS: covid-19 es controlable con las herramientas existentes

El nuevo coronavirus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad Covid-19, puede ser controlado con las herramientas que hoy se tienen a mano, remarcó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mudial de la Salud (OMS) al pasar balance a la situación de la pandemia, informó el portal teleSUR.

En conferencia de prensa ofrecida este lunes, el especialista destacó que, si bien una eventual vacuna será un avance importante en la contención de la enfermedad, el control de la propagación no depende de un producto.

«Aunque una vacuna será una importante herramienta a largo plazo para controlar la Covid-19, existen cinco prioridades en las que todos los países deben enfocarse para salvar vidas ahora” expresó Tedros.

Estas cinco prioridades, según la OMS, son el empoderamiento de las comunidades, suprimir la transmisión, salvar vidas, acelerar la investigación e innovación y el liderazgo político.

«We have already lost so much – but we cannot lose hope. This is a time for renewing our commitment to empowering communities, suppressing transmission, saving lives, accelerating research and political leadership»- @DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 29, 2020

El facultativo se refirió a las naciones que han implementado medidas de apertura, y que en pocos días o semanas han experimentado rebrotes de la enfermedad.

“Algunos países está experimentando un repunte de casos luego de haber reabierto sus economías y sociedades. La mayoría de la gente es aún susceptible (de infectarse)”, expresó el experto.

“Todos queremos que esto termine. Todos queremos seguir adelante con nuestras vidas. Pero la dura realidad es que no estamos ni siquiera cerca del final”, agregó.

En tal sentido, Tedros, fue enfático al referirse al papel de los gobernantes en la contención de la pandemia.

Hizo un llamado a que no se abandonen los esfuerzos por evitar los contagios y curar a los enfermos. “El virus puede ser controlado si los gobiernos hacen lo que tienen que hacer. Por favor, enfóquense en las herramientas que se tienen a mano”, expresó.

No poner en práctica las medidas que han demostrado su efectividad en la lucha contra la pandemia genera un costo en vidas humanas, y toda vida humana es importante, al decir del director general de la OMS.

«Many countries have implemented unprecedented measures to suppress transmission and save lives.



These measures have been successful in slowing the spread of the virus. But they have not completely stopped it»-@DrTedros #COVID19— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 29, 2020