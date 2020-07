ONU pide fin de asesinatos con drones tras atentado contra Solemani

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Asesinatos Selectivos y Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, ha otorgado este jueves su reporte sobre el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani, por EE.UU., destacando que tales actos del país norteamericano están causando un “precedente peligroso”, informó HispanTV.

Publicidad

El 3 de enero, Estados Unidos asesinó al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, junto al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis, y otros militares, en un bombardeo con aeronaves no tripuladas (drones) cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital iraquí.

“Un oficial de alto rango del Gobierno iraní fue atacado; la autoridad de un país que tiene soberanía. La operación del asesinato de Soleimani no tiene precedentes en los conflictos armados”, ha subrayado Callamard, mientras denunciaba que “algunos países y potencias no gubernamentales utilizan drones en todo el mundo, pero no hay criterios sobre cómo desplegarlos”.

Conforme a la funcionaria, el uso de drones para matanzas selectivas plantea muchos desafíos de derechos humanos y, por tanto, después del asesinato del general iraní por Estados Unidos, la comunidad internacional está colocada al borde del acantilado.

Por lo tanto, tras decir que EE.UU. no ha podido demostrar que el general iraní le representaba un peligro inminente, ha añadido que la comunidad internacional debe enfrentar la perspectiva muy real de que un Estado pueda optar por eliminar estratégicamente a oficiales militares de alto rango fuera del contexto de una “no guerra” y “tratar de justificar los asesinatos por razones de necesidad no inminentes”.

No obstante, ha advertido, que, “si no controlamos el proceso de despliegue de drones, todos seremos víctimas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) debe desarrollar criterios para el uso de armas, y los países deben formar equipos de expertos para determinar estos criterios”.

Callamard ha manifestado que “pocos países han tratado de redefinir su defensa”, lo que solo se puede usar en caso de “un accidente fatal”, y subrayando que el despliegue de drones en diferentes partes del mundo es un tema muy peligroso para la seguridad internacional, ha manifestado por la existencia de una falla en las operaciones realizadas por drones.

Por su parte, el representante permanente de la República Islámica de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), Esmail Baqai, ha afirmado que el asesinato del general Soleimani, que es una parte de las políticas hostiles de EE.UU. hacia el país persa desde hace décadas, “amenaza la seguridad y estabilidad del mundo y también es una violación del derecho internacional”. Por eso, ha añadido, “la ONU debe hacer sonar las alarmas por acciones ilegales similares”.

Además de ellos, los representantes de varios países ante la ONU, como Cuba, Libia, Afganistán, Venezuela, Francia, Paquistán, Australia, Siria, Panamá, Irak, el Reino Unido, Países Bajos, Uruguay, Suiza y Sudán del Sur, también han reaccionado a este reporte, condenando este crimen estadounidense.

Publicidad

El pasado 6 de julio, Callamard dijo que fue “ilegal” el asesinato selectivo de Soleimani y otros militares por EE.UU., y, tras criticar el silencio mundial al respecto, informó que tiene previsto presentar su informe este 9 de julio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU).