Organizaciones populares apoyan irrestrictamente políticas sociales

Diversas organizaciones populares de Venezuela manifestaron su apoyo irrestricto a las políticas sociales impulsadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para proteger a la ciudadanía de la pandemia ocasionada por la covid-19.

“Apoyamos al jefe de Estado, comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro Moros, por recibir a nuestros connacionales a través de la Misión Vuelta a la Patria y defender al pueblo de la guerra multifactorial que Estados Unidos despliega sobre Venezuela con su brazo armado de la Organización Terrorista del Atlántico Norte (OTAN), el Fondo Monetario Internacional, su Ministerio de las Colonias (Organización de Estados Americanos- OEA), sus empresas privadas de comunicación social y sus gobiernos títeres antibolivarianos de Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil”, reseña un comunicado.

De igual forma, las organizaciones políticas aprobaron las diferentes ayudas humanitarias de los países aliados quienes aportan a la economía del país.

“Vemos con alegría el arribo a nuestro territorio de los cinco tanqueros iraníes cargados de combustibles y aditivos para los procesos de refinación, unido a la implementación de un interesante y alentador Esquema de Ajuste del Subsidio de la Gasolina, lo cual nos alienta a sugerirle continuar con esta senda de decisiones trascendentales para la economía venezolana”, puntualizaron.

En este sentido, afirmaron que mujeres y hombres profesionales, intelectuales, artistas y técnicos en distintas áreas “estamos dispuestas y dispuestos a dar el resto de nuestras vidas para consolidar la Patria Comunal. La solución a nuestros problemas no está sólo con los académicos, técnicos y profesionales, pero es imposible sin ellos. Maduro es el Presidente de la paz”.

Lea aquí parte del comunicado de los militantes de Castillete:

COMUNICADO DE CASTILLETE:

Nosotras y nosotros, militantes de Castillete, de la Fundación de Combatientes de los años 60, de la célula Andrés y Ramón Pasquier, del colectivo Bottini Marín, de la Red Bolivariana de Coros Hugo Chávez, del Centro Rodrigueano de Investigación Social para la Latinoamericanidad (Crisol) y de la Escuela de Defensa Integral Comandante Eliézer Otaiza (Ediceo), todos pertenecientes al Frente Nacional de Colectivos Revolucionarios Sergio Rodríguez, reunidos virtualmente el lunes 1° de junio de 2020, queremos hacer público nuestro apoyo irrestricto al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolas Maduro Moros, por proteger a la ciudadanía de la pandemia ocasionada por el Covid-19, por recibir a nuestros connacionales a través de la Misión Vuelta a la Patria y defender al pueblo de la guerra multifactorial (económica, energética, comercial, mediática, psicológica, fronteriza, contracultural, alimenticia, farmacéutica, transportista, monetaria, jurídica, financiera, xenófoba, biológica y paramilitar) que Estados Unidos despliega sobre Venezuela con su brazo armado de la Organización Terrorista del Atlántico Norte (Otan), su brazo financiero del Fondo Monetario Internacional, su Ministerio de las Colonias (Organización de Estados Americanos- OEA), sus empresas privadas de comunicación social y sus gobiernos títeres antibolivarianos de Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil.

Presidente, el victorioso arribo a nuestro territorio de los cinco tanqueros iraníes cargados de combustibles y aditivos para los procesos de refinación, unido a la implementación de un interesante y alentador Esquema de Ajuste del Subsidio de la Gasolina nos alienta a sugerirle continuar con esta senda de decisiones trascendentales para la economía venezolana.

Cuenta usted, Presidente, con las potencialidades de estas cimarronas y cimarrones sentipensantes, reserva moral de la Revolución Bolivariana y vínculo generacional entre las luchas antiimperialistas entre Ezequiel Zamora y Hugo Chávez, mujeres y hombres profesionales, intelectuales, artistas y técnicos en distintas áreas (medicina, ingeniería, agroecología, educación, arquitectura, química, música, informática, teatro, derecho, etc.) que tienen el valor agregado de ser cuadros políticos revolucionarios formados y probados en las décadas de lucha contra el puntofijismo y que estamos dispuestas y dispuestos a dar el resto de nuestras vidas para consolidar la Patria Comunal. Sabemos, como dice Simón Rodríguez, que “vinimos al mundo a entreayudarnos, no a entredestruirnos”. Sabemos, como dice Simón Bolívar, que “el mejor gobierno es aquel que proporciona la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”. Sabemos, como dice Ezequiel Zamora, que “Venezuela no será patrimonio de ninguna familia o persona”. La solución a nuestros problemas no está sólo con los académicos, técnicos y profesionales, pero es imposible sin ellos.

¡Maduro es el Presidente de la paz!

¡Comuna o nada!

¡Leales siempre, traidores nunca!

¡Chávez vive, la patria sigue!