República Dominicana celebra proceso electoral en medio de la pandemia

Este domingo la República Dominica llevará a cabo un proceso electoral bastante peculiar y atípico, en medio de una pandemia elegirán al nuevo presidente y legisladores de la isla.

Los comicios quisqueyanos fueron retrasados por el coronavirus (estaban previstos para el 17 de mazo); se celebran aún en plena pandemia y con el favorito en los sondeos siendo victima del virus. Es el empresario de 52 años Luis Abinader (del opositor Partido Revolucionario Moderno, PRM), quien dio positivo el pasado 11 de junio. Tras dos semanas enfermo, ha resultado negativo en la última prueba, según reportaron medios dominicanos.

Los últimos sondeos otorgan a Abinader el 53.7 % de los votos, muy por delante del candidato gobernante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, con un 35.5 %. El expresidente Leonel Fernández ocupa el tercer lugar con un 8,6 por ciento.

La autoridad electoral pide a los votantes que usen mascarilla. ¿El temor al covid-19 disminuirá la participación? El escritor Edwin Disla ha contado a AFP que la pandemia no le impedirá acudir a las urnas: «No tengo dudas. Voy a votar, no tengo miedo. ¡Probablemente iré a votar al amanecer! Siempre he votado».

Otros no lo ven tan claro, como Carlos Encarnación, un ciudadano de 32 años: «Generalmente voto. Esta vez, dependerá de cómo vaya el virus. Mi vida y mi salud son lo primero», ha dicho a la AFP.

En el país, de 10 millones de habitantes, se han confirmado más de 29.000 infecciones por covid-19 y casi 700 muertes.

Ha sido una campaña inusual, sin mítines multitudinarios. Solo se han celebrado actos con un acceso limitado para respetar las normas de distanciamiento social.

Las manifestaciones están prohibidas por el presidente Danilo Medina para evitar la expansión del virus. Tampoco hay visitantes en las calles, en un país en el que el turismo representa el 8% del PIB, detalla el portal NIUS de España.

Se espera que el 16 de agosto un nuevo presidente y un renovado Parlamento inauguren una nueva etapa en el país. / Agencias.