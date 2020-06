Rusia exige a EEUU cese de su intimidación económica contra Venezuela

EEUU debe poner fin a su política de intimidación económica contra Venezuela, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en una rueda de prensa, según reseña Sputnik.

Publicidad

«A las amenazas contra los aseguradores y dueños de buques ahora se suma la intimidación por parte de Washington a las administraciones de los puertos, los propietarios y los capitanes de buques», denunció Zajárova.

La portavoz diplomática rusa subrayó que Rusia condena esa práctica ilegal.

«Exigimos el cese de tales acciones contra un Estado soberano y recordamos que actualmente la prioridad de Venezuela es superar las discrepancias internas y la desconfianza», dijo Zajárova.

También declaró que las advertencias de EEUU a los Gobiernos de otros países contra cualquier ayuda en los suministros del combustible iraní a Venezuela «sobrepasan todos los límites».

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó el 2 de junio a cuatro entidades y cuatro petroleros en relación con Venezuela: el buque cisterna de petróleo Athens Voyager con bandera de Panamá, Chios I de Malta, Seahero de Bahamas y Voyager I navegando bajo la bandera de las Islas Marshall.

Las entidades seleccionadas incluyen Adamant Maritime Ltd. en las Islas Marshall; Afranav Maritime en las Islas Marshall; Sanibel Shiptrade Ltd. en las Islas Marshall; y Seacomber Ltd. en Grecia.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que Washington continuará presionando hasta que cambie el poder en Venezuela.

Acuerdo humanitario sobre Venezuela

Además, Zajárova afirmó que Rusia está dispuesta a colaborar para lograr el acuerdo humanitario sobre Venezuela.

«La lucha contra el covid-19 exige aunar los esfuerzos, y ya es hora de lograr un gran acuerdo humanitario. Estamos dispuestos a apoyar esta solución política pacífica que sea formulada, reiteramos nuevamente, por los propios venezolanos», dijo la diplomática.

Zajárova destacó que Moscú apoyará de manera constructiva la realización de ese acuerdo «respetando plenamente la soberanía de Venezuela».

Las autoridades venezolanas reportaron la víspera que en el país se registraron 133 nuevos casos de coronavirus y otros dos fallecidos por covid-19, lo que aumenta a 1.952 los contagios y a 20 el total de muertos.

Riesgo de una nueva incursión ilegal en Venezuela

Además, María Zajárova declaró que el traslado de militares estadounidense a Colombia es una señal de que Estados Unidos podría realizar una nueva incursión ilegal en Venezuela.

En una rueda de prensa la diplomática rusa recordó que «hace unos días se anunció que al territorio de la vecina Colombia llegarán desde EEUU unidades de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad».

Zajárova precisó que «se trata de varios centenares de llamados asesores militares, que tienen experiencia de la lucha en Afganistán», y subrayó que «es la primera vez que estos especialistas llegan a América Latina».

«Resulta difícil creer que se encarguen de la asistencia de seguridad, como fue anunciado. Su presencia en la proximidad inmediata de Venezuela es una señal de que en cualquier momento se puede realizar una nueva incursión ilegal al país» sudamericano, alertó.

La portavoz del Ministerio ruso recordó la declaración del almirante Craig Faller, comandante del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, de que los militares estadounidenses «serán movilizados para promover ciertos ideales y valores».

«Es difícil no interpretar todo ello como una amenaza oculta o provocación», apuntó Zajárova.

Los militares venezolanos detectaron el 3 de mayo una lancha que intentaba ingresar a Venezuela por La Guaira con sujetos armados produciéndose un enfrentamiento en el que murieron ocho implicados y dos fueron detenidos.

Al día siguiente, los cuerpos de seguridad detectaron una segunda lancha también con armas, en las que fueron detenidas ocho personas, en el estado de Aragua (norte).

De acuerdo al fiscal general, Tarek William Saab, fueron incautados 10 fusiles, pistolas de alto calibre, seis camionetas y cartuchos de varios calibres.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado en reiteradas ocasiones que el Gobierno de Estados Unidos está «absoluta y completamente» involucrado en la fallida incursión marítima, que tenía el objetivo de asesinar al mandatario del país sudamericano.

El 3 de junio Maduro anunció que fueron capturados 57 implicados en la fallida incursión marítima.