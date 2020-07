Chamos también padecen y transmiten el coronavirus

Desde que el coronavirus o Covid-19 llegó a la vida de hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas del planeta, no han cesado las investigaciones sobre sus formas de transmisión, medidas para evitarlo y la necesidad de una vacuna que ponga fin a esta preocupante pandemia.

En esa búsqueda de respuestas se han puesto en el tapete la influencia del virus en las personas de la tercera edad, de las que padecen ciertas patologías o en aquellos que hacen caso omiso a la cuarentena reglamentada o ignoran el distanciamiento social, la higiene y/o el uso de la mascarilla.

También los estudios han incluido a los más pequeños como un conglomerado que se infecta menos y a decir de Rosa Pérez, especialista en medicina interna, cuando se les detecta el virus tienen un proceso clínico mucho más benigno, con cifras de mortalidad muy bajas.

Asintomáticos o con síntomas leves

De acuerdo con la internista Pérez, desde que comenzó a expandirse el Covid-19 uno de los focos de atención fueron los niños, pues se suele considerar un sector vulnerable, no obstante, los estudios expresan que muchos de ellos cuando contraen el virus presentan síntomas leves o no manifiestan ningún malestar, es decir son pacientes asintomáticos.

En relación con lo anterior la experta explica que los estudios realizados en China reflejaron que los niños asintomáticos portadores del coronavirus pueden convertirse en los principales contagiadores en el hogar, en la escuela y en la comunidad y sin querer llegan a ser responsables de los denominados casos de transmisión comunitaria.

Para la especialista, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el Covid-19 como una pandemia los países se aprestaron a tomar sus medidas y en la República Bolivariana de Venezuela, cuando se presentaron los primeros casos se decretó entre otras cosas, la cuarentena y la suspensión de clases en todos los niveles de educación.

En opinión de la entrevistada los centros educativos, sobre todo de los primeros niveles, propician esas concentraciones que favorecen el contagio del coronavirus, por lo cual el cierre de escuelas y colegios fue una forma de evitar el llevar de los hogares a la escuela o viceversa la enfermedad.

Al respecto dice, que los niños suelen ser más propensos a las infecciones virales y el coronavirus no es la excepción. e incluso las partículas víricas presentes en sus fluidos corporales los convierten en transmisores, porque no saben de cuidados, ni precauciones y contagian las enfermedades.

Afirma Pérez, que efectivamente los niños, sobre todo los menores de 6 años, suelen toser o estornudar sin protegerse, no se lavan las manos frecuentemente, tocan cualquier superficie, se meten los dedos en la boca… por lo tanto no saben de protocolos de higiene y en ciertos casos se convierten en transmisores.

“La idea no es satanizar a los niños y niñas, sino incluirlos en el cuadro de previsiones, porque no se pueden descartar como focos de transmisión, así sea en un porcentaje bajo, debido a que presentan cuadros leves o asintomáticos, al igual que adolescentes y adultos jóvenes.”, advirtió.

Todos estamos expuestos

No es un secreto para nadie, que la humanidad enfrenta una pandemia que pasará a la historia y en virtud de ello, la doctora señala que todos estamos expuestos, no obstante, reitera que los niños con coronavirus presentan síntomas levs o no los tienen lo que los convierte en núcleos de transmisión para adultos inmunosuprimidos, con patologías previas o mayores de 65 años.

En tal sentido, considera que desde el punto de vista epidemiológico está claro que los niños y niñas se contagian de Covid-19, al igual que lo adultos, pero su organismo lo afronta como una infección más de todas las que padecen en sus primeros años de vida, lo cual consolida el camino hacia el fortalecimiento de su sistema inmunitario.

Asimismo, la experta refiere que, aunque se evidencia que la mayoría de los pequeños no pasan la enfermedad de forma grave es preciso incluirlos en todas las medidas implementadas por el gobierno es decir el resguardo en casa y hacer hincapié en la higiene como una manera de protegerlos a ellos y a su entorno.

Otro de los aspectos mencionados fue el caso de los infantes con enfermedades crónicas, que si bien en este grupo a letalidad por coronavirus es muy baja (0,8%), la cifra es mucho más baja que la de los adultos con cuadros graves.

“No hay que restarle importancia a las enfermedades que afectan a los pequeños y actualmente, en medio de una pandemia sin precedentes, la idea es impedir que los niños sean focos de transmisión, evitando que dentro y fuera del hogar tengan contacto cercano con adultos y/o niños que evidencien infecciones respiratorias”. Enfatizó.

Destaca que usualmente los más pequeños se contagian en el ambiente familiar y si no se cumplen los protocolos de seguridad e higiene, ese niño contagiado puede enfermar a otros miembros de la familia o de la comunidad donde reside.

Medidas cuando hay niños en casa

Lavado frecuente de manos con agua y jabón

No deben tener contacto con personas con síntomas de gripe

No llevarlos de visita a otras casas, ni a fiestas infantiles, plazas, parques o lugares con aglomeración de personas

Comunicarse con médico si hay síntomas de gripe u otros similares.

Estar pendiente de su alimentación e hidratación.

Sin un adulto tiene algún síntoma respiratorio no mantener contacto directo con los niños y en caso de ser necesario usar mascarilla y guantes

Cuando el pequeño tenga síntomas extremar la higiene en las superficies de contacto donde el accede.

Datos