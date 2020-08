Conozca cómo usar el monedero gasolina del Sistema Patria

Con el objetivo de orientar a los usuarios y usuarios en el adecuado manejo del pago del combustible a través de la plataforma Patria, se estipuló una guía para responder las dudas más comunes que pueden presentarse al momento de utilizar el «Monedero Gasolina».

En ese sentido el Blog de esta herramienta digital plasmó un cuestionario de preguntas y respuestas para ser consultado por sus usuarios:

¿Por qué registra saldo negativo el Monedero Gasolina?

El Monedero Gasolina registra todas las operaciones de consumo de gasolina y, al iniciar el siguiente mes, repone la asignación aplicando algunas reglas.

Por este motivo durante el mes, generalmente, el monedero registra saldo negativo y lo hará hasta -120 litros si tiene registrado un vehículo y -60 si tiene registrado una moto.

El Monedero de Gasolina permite que las personas consuman y luego recarga.

Entonces ¿cuánta gasolina tengo disponible para consumir?

El saldo que indica el Monedero Gasolina más el cupo según el vehículo registrado. Por ejemplo:

Saldo 60 y un vehículo entonces podrás consumir 180 litros.

Saldo cero y tienes registrado un vehículo, podrás consumir 120 litros.

Saldo – 20 y una moto registrada, entonces podrás consumir 40 litros.

Saldo – 30 y no tienes vehículo registrado, el consumo está limitado, pero no tiene asignación.

La manera más sencilla de conocer cuanto se puede consumir en gasolina es enviando un mensaje de texto al número 3777 con la palabra GASOLINA o consultando en la aplicación vePDV.

¿Cuál el uso de los “litros” del Monedero Gasolina?

PDVSA factura la gasolina premium a precio internacional, menos un margen comercial acordado, a todas las estaciones de servicio sin importar su tipo. Cuando una estación es subsidiada y expende un litro de gasolina premium recibe como pago Bs. 5.000 (a la fecha de hoy) y un Litro del Monedero Gasolina, este litro PDVSA lo acepta como parte del pago.

De esta manera, el BiopagoPDV, permite mantener el registro del consumo de gasolina subsidiada y también permite a las estaciones de servicio reponer sus inventarios.

La estación de servicio que cobre únicamente el monto del subsidio y no reciba el litro en su Monedero Gasolina se está descapitalizando puesto que no podrá pagar la factura que le emite PDVSA, o deberá asumir este gasto para continuar operando.

¿Es posible realizar transferencias a familiares de los litros del Monedero Gasolina?

Si es posible realizar transferencia a familiar, de manera similar a como funciona este tipo de operación en la Plataforma Patria, considerando lo siguiente:

La transferencia familiar será permitida cuando es posible verificar el parentesco.

Se puede transferir si la persona recibe una asignación de gasolina subsidiada, o sea, si en el mes en curso recibió una recarga de gasolina.

Se puede transferir el saldo positivo del Monedero Gasolina, por tanto, no se podrá transferir el volumen de gasolina correspondiente al mes actual, este deberá ser consumido directamente por el titular.

Si un familiar recibe gasolina y no es titular de una asignación de gasolina, podrá utilizarlo por el sistema BiopagoPDV sin ningún inconveniente, pero no podrá transferirlo.

¿Qué valor tiene el Petro para el pago de la gasolina?

El Criptoactivo Soberano Petro para el pago de la gasolina a través de BiopagoPDV utiliza la tasa de cambio oficial (menos la comisión de red) y es informada en el registro de las operaciones del Monedero Petro.

Las estaciones de servicios que cobren en Petros, podrán pagar las facturas a PDVSA y esta reconocerá la misma tasa. Actualmente el método más simple para pagar facturas a PDVSA es a través de la Plataforma Patria.

Para tener una idea, quienes tiene ahorrado el Petroaguinaldo entregado por nuestro Presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2019, pudieran pagar la gasolina subsidiada, con los precios actuales, por 10 meses.

¿Cómo funciona el adelanto de fondos en bolívares soberanos para el pago de gasolina subsidiada?

La Plataforma Patria permite, a través de BiopagoPDV, recibir un adelanto de fondos para pagar la gasolina. En estos casos el Monedero Bolívar registrará también un saldo negativo, por ser un adelanto.

El monto a recibir en adelanto de fondos es posible consultarlo en la sección Monedero, opción Estadística. Es el 30% de los beneficios promedios recibido en los tres meses anteriores.

Los monederos de la Plataforma Patria son una excelente oportunidad para realizar el pago electrónico de la gasolina a través del mismo canal de pago donde se registra el subsidio.

¿Cuándo se realiza y cómo funciona la recarga de gasolina?

Al cierre de un ciclo, en este caso mensual, se realiza la recarga de la gasolina premium. Se opera de la siguiente manera:

Las personas que tienen un vehículo o moto registrado en la Plataforma Patria con las tres verificaciones, se les asigna el cupo completo de 120 o 60 litros respectivamente. Si no ha consumido toda la gasolina, registrará un saldo positivo igual al exceso que le quedó del mes anterior.

Las personas que tienen vehículo o moto registrada pero no tienen las tres verificaciones se le repondrá la gasolina consumida en el período anterior hasta un máximo de 120 o 60 litros respectivamente. En estos casos el monedero gasolina queda con saldo CERO y la operación de recarga se realiza de manera condicionada.

Las personas que no tienen vehículos registrados o no registraron consumo de gasolina subsidiada en el período, no recibirán recarga de la asignación.

En todos los casos las personas que tienen vehículo o moto registrada en la Plataforma Patria, al inicio de cada mes, contarán con una asignación mínima de 120 o 60 litros respectivamente.

¿Tengo que acceder a la Plataforma Patria para que se recargue la gasolina?

No es necesario, si el vehículo está debidamente registrado y se consumió gasolina en el período anterior, el sistema recargará la asignación de combustible automáticamente.

Toda la comunicación necesaria relacionada con la asignación de Gasolina Subsidiada se establecerá a través del número corto 3777 y las aplicaciones veMonedero y vePDV.

¿Se seguirá recargando a los que no tengan las tres verificaciones?

En la etapa actual, definida inicialmente como de tres meses, se continuará recargando. Culminada esta etapa, sólo se recargará la asignación a quienes tengan todas las verificaciones, para ello se darán alternativas.

¿Qué alternativas existen hoy para obtener las tres verificaciones del vehículo?

Actualmente existen dos alternativas en la Plataforma Patria.

Contactar la persona que aparece como titular del vehículo en el certificado de circulación y pedirle que realice una asignación a través de la opción habilitada para esto en la sección Perfil, opción vehículo.

Los medios de transporte cuya placa es reconocida (una verificación) podrán alcanzar las tres verificaciones si colocan el serial del motor en el momento de registrar el vehículo o moto que coincide con el dato en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Si otra persona utiliza este método con anterioridad para un mismo vehículo o moto no se admitirá nuevamente.

El trámite definitivo que garantiza el acceso al subsidio es la actualización de la titularidad del vehículo ante el INTT.

¿Qué tiempo demora la asignación de la gasolina después de realizado el registro del vehículo?

La asignación de gasolina se realiza, de manera general, todos los días en horas de la madrugada. Por tanto, al día siguiente del registro es que se podrá contar con la asignación de gasolina subsidiada.

Es importante destacar que si un vehículo asignó combustible a otra persona en el período, no se realizará la entrega; se deberá esperar al mes siguiente donde el sistema determinará cual es la persona que será titular, dando prioridad, como es lógico al que aparece en el certificado de circulación, luego las personas designadas por este, y luego, los otros métodos de autorización utilizados.

¿Qué opciones brinda la aplicación vePDV?

La aplicación vePDV se desarrolló para acompañar este nuevo esquema de distribución y comercialización de gasolina, por el momento tiene tres funciones básicas, informar las estaciones de servicio más cercanas que estén operativas, informar los precio de la gasolina y una calculadora que está conectada con los monederos de la Plataforma Patria.

Para reportar la operación de las Estaciones de Servicio la aplicación recibe información directa del BiopagoPDV, por tanto puede informar el tiempo desde que se registró la última transacción y si está aceptando Petro. Si una estación no utiliza el sistema BiopagoPDV no es reportada por esta aplicación vePDV.

La calculadora recibe información personalizada, permite determinar el monto a pagar por una cantidad de litros y la posibilidad de hacerlo con los diferentes monederos de la Plataforma Patria. Informa además la cantidad de litros disponibles y si en el presente mes recibió una recarga completa o condicionada de gasolina, indicando además si tienes registrado un vehículo o una moto.

Pronto serán incorporadas otras opciones para generar mayor interacción desde las estaciones de servicio, recibir reportes y evaluar la actividad.

¿Necesito tener Carnet de la Patria para poder acceder al subsidio de gasolina?

No, todos los usuarios y usuarias de la Plataforma Patria tengan o no Carnet de la Patria pueden acceder al subsidio de combustible, el requisito es tener registrado su vehículo.

Para el registro en la Plataforma Patria solo es requerido el número de cédula y datos personales. El registro de vehículo se hace en la sección Perfil, opción Vehículo.