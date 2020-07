Padre Numa recordó mensaje del Papa: las divisiones y el dinero son armas del diablo

El sacerdote jesuita Numa Molina reconoció que fue duro en un tuiter que lanzó días pasados donde criticó a quienes ingresan a Venezuela mediante trochas a sabiendas el contagio que pudieran portar por covid-19. Molina dijo que escribió el mensaje como una alerta debido al incremento en el número de contagiados por coronavirus, pero rechazó que lo quieran presentar como enemigo de los pobres.

“De 3 mil contagios en un mes se subió a 11 mil”, recordó. “A mí eso me preocupó muchísimo y escribí este tuiter: ‘un trochero infectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos; entren por los pases autorizados, bienvenidos a su patria, pero sométanse a la cuarentena, no vengan a infectar a los venezolanos’. Sí, yo reconozco que fui duro en ese tuiter”, dijo el sacerdote durante la homilía de la misa dominical.

Un #TrocheroInfectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos. Entren por los pases autorizados, bienvenidos a su patria pero sométanse a la cuarentena, no vengan a infectar a los [email protected] — numa molina (@numamolina) July 15, 2020

Para aclarar el tuiter escrito, Molina dijo que son tres personas las que quiso identificar. En un primer lugar, al hombre y la mujer humilde que vive en Colombia “toda la exclusión, que se quedó en la calle, que además lo excluyen por ser venezolano y lo único que consigue es una trocha para atravesar y atraviesa como puede para llegar a su patria”. A ese grupo de venezolanos, el padre le pidió perdón. “Perdónenme si los ofendí, de todo corazón les pido perdón”, expresó Molina. “Pero cuando lleguen busquen un hospital centinela para que te hagan la prueba, no vayas a llegar donde tu familia así”, completó.

En un segundo grupo, Molina distinguió al venezolano que pagó en dólares para atravesar las trochas, pero viene infectado y no lo sabe porque está asintomático. “Ese es todavía más peligroso, pero no sabe. No sabe que tiene el Covid y viene de un país que está altamente infectado. A ti hermano, también te pido perdón si te ofendí”, indicó Molina.

Y hay un tercer grupo que identificó el sacerdote donde están “los que atraviesan con maldad”. En esos, Molina dice que pueden encontrarse personas contagiadas o delincuentes que muchos no son venezolanos, pero vienen con intenciones “dañinas, terroristas, malvadas…a esos tiene que caerle la justicia”.

A raíz del tuiter difundido por Molina, otros curas y obispos le criticaron y hasta exigieron rectificar tal como lo expresó el primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Mario Moronta, quien calificó de “inexplicable y escandaloso” lo comentado por Molina. Al respecto, el sacerdote respondió a sus hermanos sacerdotes recordando un discurso ofrecido por el Papa Francisco a un grupo de obispos donde éste alertó que “el enemigo malo siempre aprovecha para sembrar la división entre nosotros y para que aparezcamos dando mal ejemplo ante el pueblo cristiano”. Molina leyó parte de aquel discurso papal. “Las divisiones y el dinero son las dos armas que tiene el diablo para destruir a la iglesia desde adentro…el diablo entra por las rendijas y destruye con la lengua, con los chismes que dividen y el hábito de chismorrear es una costumbre de terrorismo…el chismoso es un terrorista que lanza la bomba, el chisme, para destruir”, leyó el sacerdote.

Molina rechazó que lo quieran presentar como enemigo de los pobres. “Eso nunca lo lograrán”, refirió para luego añadir que “los pobres me llevaron a ser sacerdote”. Dijo que todo el país sabe de sus posiciones políticas “porque no he dejado de ser venezolano”, pero aclaró que hasta el mismo gobierno conoce de su lucha “por levantar la voz ante las injusticias”. Dijo no soportar “cuando me atropellan al pobre”.

Para concluir, el sacerdote le señaló a sus hermanos obispos que aún sigue esperando pronunciamientos pendientes con el pueblo venezolano sobre situaciones contrarias a los derechos humanos. “Aquí han quemado a personas porque tenían pinta de pobres y hasta ahora no hay ningún pronunciamiento de parte de la institución eclesiástica y muchos otros pronunciamientos…eso también tenemos que preguntarnos hermanos, porque después la historia nos lo va a cobrar”, concluyó.

Te pregunto a ti [email protected] venezolano que estas en Colombia o Brasil y piensas regresar a Venezuela ¿qué es mejor entrar por las trochas corriendo peligros o entrar legalmente por los puntos de control? — numa molina (@numamolina) July 16, 2020

Tu no sabes si estás infectado o no y si lo estás te conviertes en arma letal sin saberlo para muchas personas comenzando por tu familia que te espera. — numa molina (@numamolina) July 16, 2020

En ese sentido usé la metáfora de "bioterrorista" no es que tu tomaste un arma biológica y te la llevaste conscientemente a causarle la muerte a otros, pero tu sola intención de ingresar al país sólo por resolver tu problema de ingreso sin pensar en los demás es ya peligrosa — numa molina (@numamolina) July 16, 2020

Hay gente valiéndose de esto para decir que el gobierno venezolano está rechazando a sus connacionales. Falso, el gobierno está en contra de que ingresen ilegalmente por las trochas sin cumplir los protocolos de bigor para evitar que infecten a la población. — numa molina (@numamolina) July 16, 2020

Está bien, no son bioterroristas, pero que quede bien claro que en el vecindario cuando se enteran que alguien llega del exterior por los caminos verdes la gente entra en pánico y tienen razón. He visto personas aterrorizada por eso, pero… — numa molina (@numamolina) July 16, 2020

… Vamos a llamarlo biopeligroso, peligro biológico, presunto infectado, etc. de lo que si quiero que quedes muy claro es que entrar en este momento al país por las trochas representa un grave peligro para ti y para la comunidad — numa molina (@numamolina) July 16, 2020

Procura que tu regreso a tu lugar de origen sea una fiesta y no una tragedia, una zozobra para ti y los tuyos. Entra por los controles de inmigración, es por tu bien hermano, hermana — numa molina (@numamolina) July 16, 2020