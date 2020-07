Primera vacuna covid-19 probada en los EEUU para la prueba final

Los científicos informaron el martes que la primera vacuna COVID-19 probada en los EE. UU. Aceleró el sistema inmunitario de las personas tal como esperaban los científicos, ya que las vacunas están a punto de comenzar las pruebas finales clave.

Moderna es el primer laboratorio que llega a la fase final de pruebas en humanos con su vacuna contra la covid-19. El ensayo empezará el 27 de julio en Estados Unidos con 30.000 participantes, la mitad de los cuales recibirán la vacuna en dosis de 100 microgramos, y la otra mitad, un placebo. Las pruebas durarán hasta el 27 de octubre de 2022.

El martes, los investigadores informaron los resultados ansiosamente esperados de los primeros 45 voluntarios que se arremangaron en marzo. Efectivamente, la vacuna proporcionó un impulso inmune esperado.

Esos primeros voluntarios desarrollaron los llamados anticuerpos neutralizantes en su torrente sanguíneo, moléculas clave para bloquear la infección, a niveles comparables a los encontrados en las personas que sobrevivieron a COVID-19, informó el equipo de investigación en el New England Journal of Medicine.

«Este es un componente esencial que se necesita para avanzar con los ensayos que realmente podrían determinar si la vacuna protege contra la infección», dijo la Dra. Lisa Jackson, del Instituto de Investigación Kaiser Permanente Washington en Seattle, quien dirigió el estudio.

No hay garantía, pero el gobierno espera tener resultados a finales de año: velocidad récord para desarrollar una vacuna, según reporta AP.

La vacuna requiere dos dosis, con un mes de diferencia.

No hubo efectos secundarios graves. Pero más de la mitad de los participantes del estudio informaron reacciones similares a la gripe a las vacunas que no son infrecuentes con otras vacunas: fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. Para tres participantes que recibieron la dosis más alta, esas reacciones fueron más graves; esa dosis no se está buscando.

Algunas de esas reacciones son similares a los síntomas del coronavirus, pero son temporales, duran aproximadamente un día y ocurren inmediatamente después de la vacunación, anotaron los investigadores.

Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de EEUU, dijo que las pruebas finales incluirán a adultos mayores, así como a personas con condiciones de salud crónicas que los hacen más vulnerables al virus, y las poblaciones negras y latinas también se verán afectadas.

Casi dos docenas de posibles vacunas COVID-19 se encuentran en diversas etapas de prueba en todo el mundo. Los candidatos de China y la Universidad de Oxford de Gran Bretaña también están entrando en las etapas finales de evaluación.

La noticia llega en momentos en que la pandemia suma al menos 576 .185 decesos y más de 13,2 millones de infecciones en el mundo desde que el nuevo coronavirus fue detectado en China a fines de diciembre, según un recuento de AFP.

Las cifras son particularmente preocupantes en América Latina, que acumula 3,4 millones de casos de covid-19 y se ha convertido en la segunda región del mundo más enlutada después de Europa, con más de 148.000 muertes.

Ante un panorama cada vez más complejo en Latinoamérica, y con las economías en retroceso, la OPS «se está coordinando con otros socios para garantizar que los países más vulnerables de la región vayan a recibir la vacuna contra la covid-19 de una forma subsidiada con precios accesibles», dijo este martes en una rueda de prensa su directora, Carissa Etienne, precisando que esto podría articularse gracias a un fondo de cooperación.

Etienne advirtió que los países deben prepararse desde ahora para llegar a las poblaciones vulnerables. «Si no, puede tomar años el proceso de que la gente se vacune y no podemos permitirnos ese retraso», aseguró.

Brasil, ¿sin carnaval?

El virus no da tregua en ningún rincón del planeta. La escalada continúa en Estados Unidos, la nación más golpeada, especialmente en el estado de Florida, que alcanzó un nuevo récord de muertes diario.

El país registró más de 3,42 millones de casos de covid-19 y al menos 136.432 fallecidos.

En tanto, Brasil, el segundo país más afectado del mundo, concentra más de la mitad de muertes (74.133) y de los casos en la región, con un total de 1.926.824.

Allí, el coronavirus amenaza ahora el carnaval, su fiesta más colorida, que se celebra tradicionalmente a fines de febrero. Este martes, al menos cinco de las más importantes escuelas de samba de Río de Janeiro abogaron por aplazar la cita de 2021 hasta que haya una vacuna contra la covid-19, según reportes de prensa.

El presidente Jair Bolsonaro, contagiado y en cuarentena desde hace casi una semana, anunció que se realizará un nuevo examen y dijo que espera ansioso los resultados.

«No aguanto esta rutina de quedarme en casa, es horrible», dijo el mandatario, férreo opositor a los confinamientos desde el inicio de la pandemia, en entrevista telefónica con el canal CNN Brasil.

Los países latinoamericanos sufren un fuerte impacto, incluso económico. En Chile, donde las grandes desigualdades causaron un estallido social en octubre y por varios meses, el presidente Sebastián Piñera anunció una transferencia del equivalente a 630 dólares a trabajadores o desempleados afectados por la pandemia, como refuerzo de un criticado plan de apoyo a la clase media.

En Bolivia, miles de personas convocadas por sindicatos desafiaron la cuarentena para marchar contra las políticas de salud, educación y trabajo de la presidenta interina de derecha, Jeanine Áñez. Los reclamos incluyen denuncias por despidos y la caída de la economía atribuida al confinamiento que rige desde marzo.

Por otra parte, Perú, que suma más de 12.000 muertos por coronavirus, suspendió el martes las elecciones primarias obligatorias, que este año los partidos realizaban por primera vez, con vistas a las elecciones de 2021.

Sin embargo, en un proceso gradual de desconfinamiento, parte del país reanudará el miércoles el transporte interprovincial terrestre y aéreo. Además, el 24 de julio reabrirá la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo peruano.

Vuelta al encierro en India

El repunte en varias zonas del mundo ha resultado en el reconfinamiento de unas 120 millones de personas en India, en el estado de Bihar (norte), durante dos semanas desde el jueves.

En el sur, más de 13 millones de habitantes de Bangalore y su región estarán también confinados durante diez días a partir del martes.

La segunda nación más poblada del planeta, que confinó a su población de marzo a junio, contaba hasta este martes 23.727 muertos sobre 906.752 casos declarados de covid-19.

En otras partes del mundo, también se imponen normas y restricciones para intentar frenar la propagación del virus.

El gobierno británico decidió el martes que sea obligatorio el uso de mascarillas en las tiendas de Inglaterra a partir del 24 de julio, una medida que fue recibida como positiva aunque tardía.

En Reino Unido, el Producto Interior Bruto (PBI) cayó un 19,1% entre marzo y mayo comparado con los tres meses precedente, y el país podría hacer frente a la peor recesión «en 300 años», según un organismo gubernamental.

En el sector de la moda, Italia inauguraba este martes su primera Semana de la Moda virtual, siguiendo la estela de Londres y París. Solo dos marcas harán desfiles presenciales.

En Francia, la fiesta del 14 de julio, se vio desdibujada por el virus. El tradicional desfile militar en los Campos Elíseos quedó reducido a la mitad con 2.000 militares, y muchos fuegos artificiales fueron suspendidos.