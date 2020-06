Quienes fomenten fiestas en Caracas serán sancionados

Todas aquellas personas que fomenten fiestas o aglomeraciones en el ámbito del municipio Libertador, violentando la cuarentena decretada para combatir el covid-19, serán sancionadas y deberán realizar trabajos comunitarios.

La información fue dada a conocer por Nahúm Fernández, presidente del Concejo municipal de Libertador, quien indicó que se continúan los operativos de supervisión policial para verificar que los ciudadanos cumplan con las normativas de higiene y así romper la cadena de contaminación del Covid-19-

“Lamentablemente aún existen personas que no entienden la gravedad de la situación sanitaria que ha ocasionado el Covid-19, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Mientras que hay profesionales como médicos, enfermeras, policías, bomberos, entre otros trabajadores, que salen diariamente a la calle con riesgo de su vida, hay personas inconscientes que no respetan las normas poniendo en peligro, no solo su integridad, sino la de su familia y su comunidad”, señaló Fernández.

Indicó que durante un operativo llevado a cabo en la zona de Macarao, fueron detenidos un grupo de personas que estaban realizando una fiesta en un espacio público, colocando música desde las cornetas de varios carros.

“Atendimos la denuncia de los vecinos, trasladamos a los infractores hasta un lugar en donde se les proyectó un video sobre los estragos que ha ocasionado el Covid-19 en el mundo y luego los llevamos a que participaran en los operativos de desinfección de las calles, como una medida de sanción, realizando trabajo comunitario”, dijo Fernández.

Señaló que esta misma medida será aplicada a otras personas que sean capturadas, fomentando fiestas y aglomeraciones.