Uso de pantalla facial debe reforzarse con tapaboca

En la actualidad el covid-19 ha infectado a más de 16 millones de personas en el mundo lo que obliga a la población a emplear distintos métodos de protección contra el virus, más allá de la tan recomendada y hasta mal utilizada mascarilla.

Entre los tipos de herramientas de bioseguridad con mayor preferencia en los últimos dos meses, se encuentran las pantallas faciales, una especie de escudo protector contra las gotículas que se expulsan al hablar, toser o estornudar.

¿Pero no tiene la misma función que la mascarilla?, muchos se lo preguntan pues aunque para algunos es más cómoda, esta suele incomodar en el proceso de respirar o hablar, generando incluso en algunas personas claustrofobia.

La función principal de una pantalla es dar protección ocular y facial, ya que se ha comprobado que el virus del SARS-CoV-2 puede penetrar en los ojos cuando están expuestos a gotas o fluidos.

Las también llamadas viseras permiten la ventilación y un poco de sentimiento de libertad en el ambiente, pero algunos expertos cuestionan esos pequeños espacios del cuello para abajo que quedan expuestos a los llamados aerosoles, unas pequeñas partículas que se suspenden en el aire después de un estornudo o toser.

No obstante, las pantallas forman parte del Equipo de Protección Individual (EPI) especialmente de quienes trabajan en el sector salud. Pero su uso ha migrado a las comunidades en general, pues son de fácil acceso y elaboración.

La posición más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de pantallas, es que son “inferiores a las mascarillas respecto a la prevención de la transmisión por gotas”, según cita un informe con fecha de 5 de junio, titulado: “Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la covid-19”.

El documento señala que son una opción, si existe escasez de mascarillas y prácticas para el uso en personas con desórdenes de salud mental o quienes tienen sordera.

Expertos opinan. Para Gemma del Caño, farmacéutica y especialista en biotecnología y seguridad alimentaria española, sostiene que la gente ven en la pantalla un elemento muy cómodo que les permite protegerse y respirar mejor que cuando usan la mascarilla.

“Pero no, no es un sustitutivo. La pantalla no está cerrada, por lo que por debajo de la pantalla pueden seguir saliendo las gotículas y sigues esparciendo el virus. Hay que usarla junto a una mascarilla quirúrgica para que sea efectiva y que sirva de verdad para luchar contra el coronavirus”, argumentó Del Caño, citada por medios de comunicación europeos.

El Journal of the American Medical Association publicó el pasado 29 de abril, un artículo donde explicó que las pantallas si tienen ventajas pero con ciertas restricciones. Resaltó que se pueden reutilizar indefinidamente si son bien aseadas con agua y jabón o con desinfectantes, lo que representa una fortaleza frente a la mascarilla que tiene poco tiempo de durabilidad y no todas son reutilizables.

Agrega el artículo que las pantallas evitan que las personas se toquen constantemente la cara, pues es una forma de transmitir el virus y además, permite observar las expresiones faciales, que para muchos es importante al momento de relacionarse con otros.

“Para una protección óptima, la pantalla debe extenderse debajo de la barbilla en sentido anterior, hacia las orejas lateralmente, y no debe haber un espacio expuesto entre la frente y el casco del protector”, enfatizó JAMA.

La revista médica británica The Lancet compartió el 1 de junio, un análisis sobre los beneficios del distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la protección ocular como métodos efectivos para evitar el contagio por covid-19.

En ese sentido, los investigadores concluyeron que el distanciamiento social es la medida más efectiva para prevenir infecciones, mientras que “cualquier cubierta protectora para los ojos o la cara es solo una capa adicional de protección, pero no única”.

Fabricación

En Venezuela el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), en conjunto con el Consejo Científico del estado Miranda y la empresa privada, fabricaron casi mil pantallas protectoras el pasado mayo, las cuales serían destinadas al personal médico y enfermeras que atienden a los pacientes con covid-19.

Su uso ya no solo se limita al personal médico, pues en sitios de venta como Amazon se encuentran las pantallas protectoras entre los productos con mayor demanda.

En el país, en la página de ventas en línea mercadolibre.com.ve se aprecian distintos modelos y marcas de las pantallas protectoras de bioseguridad, a precios que oscilan entre los 3 y 5 dólares, o lo que se traduce entre un Bs 1.200.000 o 1.500.000 por unidad.

“En mi trabajo me facilitaron la pantalla y la verdad es que resulta muy cómoda sobre todo al momento de comunicarse con los clientes, pero como no quiero contagiarme porque pienso en mis hijos, me pongo la mascarilla debajo y me siento más seguro”, comentó Luis Delgado, trabajador de Farmatodo.

Aunque existen opiniones encontradas sobre el uso de las pantallas, quienes estudian la pandemia y sus formas de prevención, coinciden en que el distanciamiento social, la mascarilla reforzadas con el uso de pantallas, gafas o proteccines oculares, -en ese orden- son las formas más efectivas de evitar contagios.

Pero, sigue siendo el llamado a lavarse las manos y mantener en casa, los mensajes simples que han tenido mayor efecto en la población cuando de prevenir se trata.

Recomendaciones

La careta debe cubrir ambos lados de la cara y hasta por debajo del mentón.

Lavarse las manos, ponerse el tapaboca y colocar el protector facial. En caso tenga que ajustarlo, hágalo y lávese las manos de inmediato.

Para retirar el protector, debe hacerlo de arriba y hacia atrás. Cerrar los ojos y evitar que el escudo toque la cara.

Limpiar el dispositivo con una solución de cloro, con alcohol u otro desinfectante cada vez que deje de usarlo.