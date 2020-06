Bolton le saca “los trapitos sucios” al presidente Trump

El libro de memorias de John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, titulado “The Room Where It Happened: A White House Memoir”, será publicado esta próxima semana.

Sin embargo El Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitó impedir que la editorial, Simon & Schuster, y las librerías distribuyeran el polémico texto.

“EE.UU. solicita a este tribunal que haga cumplir al acusado con las obligaciones legales que asumió libremente como condición para recibir acceso a información clasificada y evite el daño a la seguridad nacional que resultará si su manuscrito se publica en el mundo”, indica la demanda.

Trump advirtió que Bolton tendrá “un problema criminal muy grave” si sigue adelante con su plan de publicar el texto.

El libro de casi 600 páginas fue filtrado por The Washington Post la semana pasada y revela detalles sobre la política exterior del gobierno de Trump, basado en conversaciones que sostuvo con Bolton, quien trabajó en la Casa Blanca de abril de 2018 hasta septiembre de 2019.

Obsesionado con el poder. Bolton señala que Trump se propone garantizar, por encima de todo, su permanencia en la Casa Blanca durante otros cuatro años.

“Me cuesta identificar alguna decisión significativa de Trump durante mi periodo que no estuviera motivada por cálculos sobre la reelección”, escribe Bolton.

Por la misma preocupación electoral, Bolton describe a Trump en 2018 gritando en una reunión con sus principales asesores indicándoles que el muro en la frontera con México tenía que ser construido y que la inmigración ilegal tenía que reducirse. “Fui electo por este tema y ahora no voy a ser elegido por eso”, cita Bolton al mandatario, reseña BBC.

Pidió ayuda a China. En junio de 2019, durante un encuentro bilateral en el marco de la Cumbre del G20 en Japón, Trump le habló al mandatario chino, Xi Jinping, sobre los comicios presidenciales en Estados Unidos “refiriéndose a la capacidad económica de

China para afectar la campaña en curso, rogándole a Xi que se asegurara de que él gane”.

“Destacó la importancia de los agricultores y de un aumento en la compras chinas de soya y trigo en el resultado electoral. Yo publicaría las palabras exactas de Trump, pero el proceso de revisión del gobierno previo a la publicación me lo ha impedido”, comenta Bolton en el libro, citado por The Washington Post.

Cuando Xi accedió a dar prioridad a los productos agrícolas durante las negociaciones comerciales, Trump se refirió a él

como “el líder más grande en la historia china”.

Ignorante sobre política exterior. El libro muestra la frustración de Bolton con el mandatario, al que retrata como alguien ignorante en política exterior.

The New York Times explica que “Trump parecía que no sabía, por ejemplo, que Reino Unido es un poder nuclear y preguntó si Finlandia era parte de Rusia”.

Bolton escribe que durante una reunión en 2018 con la entonces premier británica, Theresa May, un funcionario británico se refirió al Reino Unido como una potencia nuclear, afirmación que dejó sorprendido a Trump que preguntó a continuación: “¿son una potencia nuclear?”. La pregunta, según el ex asesor de seguridad nacional, “no fue una broma”.

Un CD para Kim. Bolton describe cómo durante meses Trump se obsesionó con regalar al líder norcoreano, Kim Jong-un, el CD de “Rocket Man” de Elton John.

Trump había usado el término “hombre cohete” para referirse a Kim y criticar su programa nuclear, aunque luego trató de convencer a Kim de que era un apodo “cariñoso”.

Según The Washington Post, después de la primera cumbre entre los dos líderes en junio de 2018, Trump pidió al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, que le regalara a Kim el CD de Elton John, algo que viola las sanciones estadounidenses sobre Pionyang y que el titular de Exteriores no hizo, de forma que “dar el CD a Kim se convirtió en una alta prioridad en los meses siguientes”.

Salir de la OTAN. Bolton asegura que Trump estuvo a punto de anunciar la salida de EE.UU. de la OTAN durante la cumbre

de julio de 2018. El asesor explica que mandatario había decidido comunicar públicamente que Washington se saldría de la Alianza si los otros miembros no aumentaban sustancialmente su gasto militar para enero de 2019 y, con eso en mente, comenzó a dictar a Bolton sus declaraciones: “Nos saldremos y no defenderemos a quienes no paguen”, dijo Trump a su asesor, quien intentó frenarle, reseña EFE.

En esa cumbre, Trump no llegó a amenazar con una salida inmediata de la Alianza, pero sí pidió a los países miembros que elevaran el gasto militar hasta el 4 % de sus respectivos PIB.

En declaraciones recientes Bolton dijo sobre Trump: “No creo que sea apto para el cargo. No creo que tenga la competencia necesaria”

¿Quién es el autor?

Nacido en Baltimore (Maryland) en 1948, Bolton se doctoró en Derecho por la Universidad de Yale. Se alistó en la Guardia

Nacional, pero no fue a la guerra de Vietnam.

Ha servido en tres gobiernos republicanos diferentes: los de Ronald Reagan (1981-1989), George H. W. Bush (1989-1993) y George W. Bush (2001-2009). En Latinoamérica es responsable, de acuñar el término la “troika de la tiranía”, en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ha abogado por el uso de la fuerza militar contra Irán y Corea del Norte. Fue promotor del falso argumento sobre las armas

de destrucción masiva que llevó a la invasión de Irak en el año 2003.

Salió el año pasado del gobierno de Trump, luego de enfrentarse a él por diferencias en la política exterior de EEUU.

La sobrina también alista libro en el que lo critica

Mary Trump, la única sobrina del presidente de Estados Unidos, publicará un libro este verano, extremadamente crítico de su tío, con revelaciones familiares poco halagadoras.

El nombre del libro es ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo).

La obra de Mary Trump, una psicóloga de 55 años, “arroja luz sobre la oscura historia de la familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social mundial”, sostuvo la editorial.

La sobrina de Trump asegura que su tío “lo desestimó y se burló de él” cuando su padre comenzó a padecer Alzheimer.

El libro de Mary Trump será publicado justo antes de la Convención Republicana en agosto, cuando su tío será nominado oficialmente como candidato del partido a la reelección para las elecciones del 3 de noviembre.

Desde que Trump asumió la presidencia, en enero de 2017, Mary Trump mantuvo un perfil bajo sobre su familia, pero ha criticado públicamente a su tío en el pasado. Su hermano y ella demandaron a Donald Trump por “influencia indebida” en el reparto de la herencia de cientos de millones de dólares que dejó su abuelo Fred Trump Sr, padre del mandatario, al morir en 1999.