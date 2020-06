Colombia admite que hay xenofobia contra criollos

Colombia admite que sí hay xenofobia de sus nacionales contra los migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en su territorio, por ende días atrás dio inicio a la campaña #JuntosMásGrandes, que busca eliminar el rechazo hacia los nacidos en Venezuela.

Publicidad

A juicio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) las expresiones de rechazo en Colombia hacia la población migrante venezolana se está convirtiendo en una problemática de gran escala.

En tal sentido, la campaña #JuntosMásGrandes, se focaliza en Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Arauca, Barranquilla, Cali, Riohacha e Ipiales, que concentran 45% de venezolanos en Colombia.

Se destaca que en las redes sociales también se perciben narrativas contra la población refugiada y migrante venezolana.

La jefe de misión de OIM en Colombia, Ana Eugenia Durán Salvatierra, explicó al El Espectador que las migraciones transforman de manera positiva y acelerada la sociedad. “Sin embargo, las expresiones de rechazo hacia la población refugiada y migrante, que suele serla más vulnerable, se está convirtiendo en una problemática de gran escala en muchas naciones, entre ellas Colombia”.

Son frecuentes las denuncias de discriminación y xenofobia contra venezolanos, en Colombia, Perú y Ecuador, entre otros.

“¿Dónde se pueden denunciar casos de discriminación y xenofobia”, preguntaba, a finales de abril, la venezolana Lorena Rojas en redes sociales, tras la frase: “No me dejan entrar a Corabastos (el mayor mercado de alimentos en Bogotá) solo por ser venezolana. Me dijeron los vigilantes que son órdenes dela gerencia y no me mostraron la orden. Tengo Permiso Especial de Permanencia, pasaporte y cédula, me correspondía por género salir a la calle ese día a comprar alimentos”.

Ya esta xenofobia había sido denunciada por el Gobierno venezolano. “De nuevo se desata en Colombia una campaña mediática xenófoba y discriminatoria contra los venezolanos”, decía el canciller Jorge Arreaza.