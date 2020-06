Díaz-Canel: Bolton revela cuán cínica es la política de EEUU

John Bolton “revela cuán cínica e inmoral es la política del imperio. #Cuba y #Venezuela no necesitan leerlo para dar fe” de ello, ha manifestado el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de la red social Twitter, al referirse al libro del exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca), donde se revelan varios secretos de las autoridades de EE.UU., especialmente del presidente Donald Trump, en las arenas tanto nacional como internacional.

El jefe de Estado cubano ha hecho hincapié en que, desde hace tiempo, Caracas y La Habana han sido “castigadas cruel y cotidianamente” por el Gobierno de Trump; sin embargo, ha señalado, las dos naciones “han sabido resistir y vencer” a las políticas coercitivas del país norteamericano.

Por otra parte, conforme a un artículo del sitio web Cubadebate publicado el martes, La Habana es mencionada 84 veces en el libro de Bolton, y en algunas ocasiones esa citación está relacionada con Venezuela. El exasesor considera a los Gobiernos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su par nicaragüense, Daniel Ortega, “amenazas” en la región.

En esta línea, el artículo detalla que Bolton, antes de ocupar su cargo en la Casa Blanca, ya tenía entre sus prioridades fundamentales “construir el pretexto de que Cuba constituye una supuesta amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.”.

Anteriormente, el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, había advertido del “peligro” que representa la Administración de Trump para la estabilidad regional, incidiendo en el hecho de que la política de Washington hacia otros países responde a “intereses de dominación”.

Ante los diferentes secretos que desvela la obra de Bolton, el Gobierno de Trump trató, sin éxito alguno, de impedir su publicación afirmando que la obra contiene información clasificada que puede poner en peligro la seguridad del país.

Las hostilidades de la Casa Blanca hacia los países de América Latina no se limitan a lo revelado por Bolton. Desde hace mucho tiempo, Washington, con la imposición de sanciones a Cuba y Venezuela, entre otras naciones, ha aumentado su presión con el fin de derrocar a Maduro en Venezuela y dominar la mayor de las Antillas.

HispanTV