Gobierno de facto de Bolivia amenaza con intervenir bloqueos

El Gobierno de facto de Bolivia amenazó el jueves con una inminente intervención policial y militar contra los bloqueos de carreteras que organizaciones sociales mantienen en diversos puntos del país, en demanda de la celebración de elecciones generales este año, reseña Telesur en su portal web.

Publicidad

El corresponsal de teleSUR en Bolivia, Freddy Morales, informó en Twitter que los ministros de facto de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, “anunciaron en Cochabamba la inminente intervención policial y militar a los bloqueos de carreteras que realizan sindicatos campesinos en varios puntos del país para exigir elecciones este año”.

En conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Cochabamba, Murillo dijo que han trabajado en la búsqueda de hallar una solución a las demandas de los sindicatos campesinos.

“Estamos en los últimos minutos de agotar los diálogos justamente porque no queremos confrontación (…) que no se diga que no se quiso buscar el diálogo. Este es un tema que deben solucionarlo con el TSE (Tribunal Supremo Electoral)”, dijo.

El funcionario del Gobierno de facto subrayó que si no se da la “apertura” que esperan, intervendrán los bloqueos en cualquier momento.

La Federación Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), en tanto, emitió un comunicado en el cual se propone como mediadora entre el Tribunal Electoral y los sindicatos movilizados, para procurar un acuerdo urgente que garantice que se realizarán los comicios nacionales este año, dijo en otro tuit el periodista Freddy Morales.

La Central Obrera Boliviana, junto con movimientos sociales, mantienen desde principios de la semana una huelga general en rechazo a la postergación de las elecciones generales, que el TSE pasó del 6 de septiembre al 18 de octubre próximo.

Publicidad

La Central Obrera insiste en que se fije una fecha intermedia entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre para la celebración de los comicios, los cuales han sido postergados ya en varias ocasiones este año.