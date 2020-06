Puerto Rico extiende por 3 semanas toque de queda por covid-19

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, emitió una orden para extender el toque de queda nocturno por otras tres semanas, como parte de las medidas para contener la propagación del covid-19, refiere Sputnik.

«La nueva Orden Ejecutiva 2020-048, extiende el toque de queda para salir de las residencias de 10:00 pm. a 5:00 am [1 am a 9 am] hasta el 22 de julio de 2020, y establece los parámetros para el comienzo de trabajos en el sector público y en el sistema de enseñanza público y privado», informó el Ejecutivo boricua en su cuenta de Twitter.

Esta restricción fue implementada en marzo pasado, y recién Vázquez autorizó la apertura de ciertos negocios y agencias gubernamentales, en tanto Puerto Rico registra 1.630 casos confirmados de covid-19, de los cuales 153 fallecieron.

«Nuestra prioridad es mantener nuestra isla saludable», enfatizó Vázquez, cuya decisión de reabrir algunas actividades económicas fue considerada prematura por quienes temen que la situación epidemiológica empeore.

Las agencias del Gobierno comenzarán a reabrir al público el 6 de julio; una semana después serán retomados los eventos deportivos —salvo los que requieran contacto físico— y los restaurantes y negocios afines pueden operar al 50% de su capacidad.

«No podemos olvidar que vivimos en medio de una pandemia y que tenemos que cuidarnos para así cuidar a nuestras familias. Sigamos siendo responsables, velando por el bienestar de todos los que vivimos en esta isla», agregó la gobernadora.

La funcionaria advirtió el 28 de junio sobre el regreso de medidas más estrictas ante un eventual repunte en los casos, en alusión a los pequeños brotes detectados en pueblos, achacados a encuentros con personas recién llegadas desde Estados Unidos.