Aislar o Asfixiar a Venezuela

El gobierno estadounidense no descansa un solo día en su terrible obsesión injerencista y supremacista en contra de Venezuela, y es la materialización del odio estructural a los gobiernos de izquierda y progresistas, que en el mundo han osado en instalarse sin la debida autorización del imperio, con su peligrosísimo complejo de considerarse “los jueces y policías” del mundo…que deciden según sus conveniencias e intereses, quien puede o no gobernar a un país, porque no creen en absoluto en esas cursis, infantiles y ridículas palabras, tales como la traída conformada por: independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos…ellos y solo ellos deciden y califican que país es narco Estado, narco complaciente, narco comunista, y cualquier tipo de sistema político que no sea de su confianza, hay que intervenirlo militarmente en nombre de la libertad y los golpe de Estados, son para liberar a los pueblos de esas oprobiosas dictaduras…dándole un pragmático uso a una de su frase favorita imperial: “lo importante es cumplir con el objetivo, no importan los daños colaterales”…es la versión americana de “el fin justifica los medios”…

Es conveniente destacar, cuando uno escucha a los voceros de la oposición más radical y que supuestamente es venezolana, cuando dicen un conjunto de expresiones acomodaticias para justificar las ilegales medidas coercitivas y el descarado despojo a la nación de sus activos: “eso de que las sanciones está afectando a la población en general es mentira, es un invento de los chavistas, para justificar la crisis que estamos viviendo”…”las sanciones solo es para los funcionarios corruptos del gobierno de Maduro”…”aquí no hay bloqueo, lo que hay es un ineficaz gobierno”…”se puede comprar y traer alimentos y medicinas a Venezuela, sin ningún problema”…”el imperio y el presidente interino, lo único que están haciendo es proteger los recursos del país, para evitar que se lo robe éste gobierno corrupto”…

Y ahora la mayor de la desfachatez imperial, cuando Trump dice: “algo va a pasar en Venezuela, estamos muy involucrados”…cuando Mike Pompeo, amenaza: “para sacar a Maduro, hay que asfixiar a Venezuela”…y Elliott Abrams, como un gran halcón imperial: “hay que seguir atacando y aislar a Caracas”…